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"Щастя бачити їхні посмішки". Мережу розчулили фото розваг наших розвідників на фронті

Розвідники у перерві між бойовими виходами (фото: Instagram/libkos)
Автор: Василина Копитко

Воєнні фотографи Владислава та Костянтин Ліберови поділились новою серією знімків із передової. Цього разу в об'єктиви потрапили розвідники та їхні розваги у перерві між бойовими виходами.

Щемливими кадрами ділиться РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію фотографів в Intagram.

Як розважаються розвідники на лінії фронту

"Купʼянський напрямок, ліс під Синьківкою, 500 метрів до переднього краю. Нічого незвичайного, просто розвідники під час бойового завдання знайшли в лісі покинуті дитячі саночки. І в перерві між обстрілами вирішили трохи покататись", - написали фотографи.

До посту вони прикріпили серію знімків, на яких розвідники катаються на санках та веселяться, як діти.

Розвідники розважаються на передовій (фото: Instagram/libkos)

Реакція українців

На пост фотографів відреагувало багато українців, під публікацією вони залишили щемливі коментарі.

Що пишуть українці:

  • як хочеться, щоб всі повернулись додому якнайшвидше і катали своїх діток на санках під мирним небом
  • вміння насолоджуватися життям, навіть, там, де є велика загроза його втратити - велика сила
  • яке щастя бачити їхні посмішки
  • схиляю голову перед кожною дитиною на війні... Так, вони мужні воїни, але вони діти наших матусь
  • добре що серед всього цього жаху люди вміють радіти і посміхатися
  • Господи, бережи наших воїнів

Реакція українців на пост воєнних фотографів (скриншот)

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фотографиЗбройні сили України