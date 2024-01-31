"Щастя бачити їхні посмішки". Мережу розчулили фото розваг наших розвідників на фронті

Воєнні фотографи Владислава та Костянтин Ліберови поділились новою серією знімків із передової. Цього разу в об'єктиви потрапили розвідники та їхні розваги у перерві між бойовими виходами.
Щемливими кадрами ділиться РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію фотографів в Intagram.
"Купʼянський напрямок, ліс під Синьківкою, 500 метрів до переднього краю. Нічого незвичайного, просто розвідники під час бойового завдання знайшли в лісі покинуті дитячі саночки. І в перерві між обстрілами вирішили трохи покататись", - написали фотографи.
До посту вони прикріпили серію знімків, на яких розвідники катаються на санках та веселяться, як діти.
На пост фотографів відреагувало багато українців, під публікацією вони залишили щемливі коментарі.
Що пишуть українці:
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