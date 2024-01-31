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"Счастье видеть их улыбки". Сеть растрогали фото развлечений наших разведчиков на фронте

Разведчики в перерыве между боевыми выходами (фото: Instagram/libkos)
Автор: Василина Копытко

Военные фотографы Владислава и Константин Либеровы поделились новой серией снимков с передовой. На этот раз в объективы попали разведчики и их развлечения в перерыве между боевыми выходами.

Щемящими кадрами делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию фотографов в Intagram.

Как развлекаются разведчики на линии фронта

"Купянское направление, лес под Синьковкой, 500 метров до переднего края. Ничего необычного, просто разведчики во время боевого задания нашли в лесу брошенные детские санки. И в перерыве между обстрелами решили немного прокатиться", - написали фотографы.

К посту они прикрепили серию снимков, на которых разведчики катаются на санках и веселятся как дети.

Разведчики развлекаются на передовой (фото: Instagram/libkos)

Реакция украинцев

На пост фотографов отреагировали много украинцев, под публикацией они оставили щемящие комментарии.

Что пишут украинцы:

  • как хочется, чтобы все вернулись домой как можно быстрее и катали своих деток на санках под мирным небом
  • умение наслаждаться жизнью, даже там, где есть большая угроза ее потерять - большая сила
  • какое счастье видеть их улыбки
  • склоняю голову перед каждым ребенком на войне... Да, они мужественные воины, но они дети наших мамочек
  • хорошо, что среди всего этого ужаса люди умеют радоваться и улыбаться
  • Господи, храни наших воинов

Реакция украинцев на пост военных фотографов (скриншот)

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