"Счастье видеть их улыбки". Сеть растрогали фото развлечений наших разведчиков на фронте

Как развлекаются разведчики на линии фронта

"Купянское направление, лес под Синьковкой, 500 метров до переднего края. Ничего необычного, просто разведчики во время боевого задания нашли в лесу брошенные детские санки. И в перерыве между обстрелами решили немного прокатиться", - написали фотографы.

К посту они прикрепили серию снимков, на которых разведчики катаются на санках и веселятся как дети.

Разведчики развлекаются на передовой (фото: Instagram/libkos)

Реакция украинцев

На пост фотографов отреагировали много украинцев, под публикацией они оставили щемящие комментарии.

Что пишут украинцы:

как хочется, чтобы все вернулись домой как можно быстрее и катали своих деток на санках под мирным небом

умение наслаждаться жизнью, даже там, где есть большая угроза ее потерять - большая сила

какое счастье видеть их улыбки

склоняю голову перед каждым ребенком на войне... Да, они мужественные воины, но они дети наших мамочек

хорошо, что среди всего этого ужаса люди умеют радоваться и улыбаться

Господи, храни наших воинов

Реакция украинцев на пост военных фотографов (скриншот)