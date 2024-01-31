"Счастье видеть их улыбки". Сеть растрогали фото развлечений наших разведчиков на фронте

Военные фотографы Владислава и Константин Либеровы поделились новой серией снимков с передовой. На этот раз в объективы попали разведчики и их развлечения в перерыве между боевыми выходами.
Щемящими кадрами делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию фотографов в Intagram.
"Купянское направление, лес под Синьковкой, 500 метров до переднего края. Ничего необычного, просто разведчики во время боевого задания нашли в лесу брошенные детские санки. И в перерыве между обстрелами решили немного прокатиться", - написали фотографы.
К посту они прикрепили серию снимков, на которых разведчики катаются на санках и веселятся как дети.
На пост фотографов отреагировали много украинцев, под публикацией они оставили щемящие комментарии.
Что пишут украинцы:
Реакция украинцев на пост военных фотографов (скриншот)
Раньше мы писали о том, что украинские фотографы показали реальные будни военных.
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