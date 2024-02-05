"Щасливий, що ви були поруч зі мною". Залужний зробив неоднозначну заяву

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав Начальника Генерального штабу ЗСУ та здивував натяком у зверненні.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий допис генерала у Facebook.
Головнокомандувач ЗСУ опублікував світлину з Сергієм Шапталою та написав побажання, але в тексті можна помітити цікаву деталь. Залужний дякує Шапталі, що він був з ним поруч... Поки що незрозуміло, чи це натяк, чи ні.
"Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно. Щасливий, що в цьому житті та під час війни ви були поруч зі мною, людина для якої Україна справді понад усе. З Днем народження Друже! Віримо в краще. Ми його вже заслужили", - написав генерал.
Нагадаємо, близько тижня тому у мережі почали розповсюджувати чутки про те, що президент України Володимир Зеленський нібито вирішив відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Зазначимо, що Начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Шаптала 5 лютого святкує свій 51-й день народження.
Як ми раніше писали, Зеленський вперше відреагував на чутки довкола звільнення Залужного.
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