Щасливі дати січня-2024 року. Плануйте важливі події лише на ці числа

Коли одружитися у січні

На думку езотериків, не всі дні підходять для укладання шлюбу. Згідно з китайським гороскопом, січень є гарним місяцем для весілля. Однак обирати варто певні дати.

Сприятливі дати для весілля: 2, 6, 7, 9, 11, 16, 18, 19, 21, 28, 30 та 31 січня.

Щасливі дати січня (фото: freepik.com)

Вдалі дати січня - коли планувати подорожі та переїзд

Згідно з китайським гороскопом, у кожному місяці є вдалі та невдалі дні не лише для весілля. Виявляється, деякі дати підходять для початку подорожей, а якийсь день може виявитися вдалим для початку нового життя.

Сприятливі дати для переїзду: 5, 6, 15, 19, 21, 24, 30 та 31 січня.

Найвдаліші дні для подорожей: 2, 3, 5, 7, 9, 12, 21, 28, 31 січня.

Найкращі дати для початку нового життя в січні: 2, 6, 15, 21, 24, 30 та 31 числа.

Крім цього, важливі операції експерти радять планувати на 2 січня, а для зустрічей з родичами найкраще підійдуть 3, 5, 6, 7 та 18 числа.

Найкращим днем для стрижки названо 28 січня, а прибирання варто починати в одну з цих дат: 3, 8, 14, 15, 17, 23, 26, 29 або 31 числа.