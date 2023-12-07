Ці знаки Зодіаку раптово розірвуть стосунки, але це принесе їм лише щастя

Транзити Юпітера запускають новий період у житті представників трьох знаків Зодіаку. Вони можуть розірвати стосунки та припинити спілкування з важливою людиною. Але лякатися не треба. Як виявилося, це принесе їм велике щастя у подальшому.

Кому чекати на несподівані зміни у житті після 7 грудня, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Your Tango .

Близнюки

Ви можете раптово ухвалити рішення про розлучення з людиною, з якою давно перебували у стосунках. І це точно не повинно вас лякати. Розрив стосунків принесе вам лише щастя. Врешті-решт ви зрозумієте, що не могли вчинити інакше.

І коли це усвідомлення прийде, ви зможете зітхнути з полегшенням. На вас чекає чудовий та дуже насичений період життя. І вже дуже скоро ви забудете про розрив і знайдете своє щастя.

Діва

Вам варто бути чесними із собою. Не треба тішити себе надіями, що стосунки, які вже неможливо врятувати, "протягнуть" ще трохи. На вас чекає розставання, ви готові йти далі.

Будьте вдячні партнеру за час, який ви провели разом. Але треба відпустити ці стосунки. Лише так ви зможете рухатися далі й відшукати щастя. Повірте, вже скоро воно постукає у ваші двері.

Стрілець

На вас чекають емоційні гойдалки. Можливо, людина, з якою ви захочете розірвати стосунки, не буде вас відпускати. Але доля дасть вам зрозуміти, що ви не помилилися, коли вирішили спалити мости.

На вас чекає нове життя. Радісні події не забаряться, не жалкуйте про те, що вже зроблено. І коли ви зумієте відпустити ситуацію, то тоді ви нарешті зумієте знайти гармонію та відчути полегшення.