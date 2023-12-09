Счастливые даты января-2024. Планируйте важные события только на эти числа

Когда жениться в январе

По мнению эзотериков, не все дни подходят для заключения брака. Согласно китайскому гороскопу, январь является хорошим месяцем для свадьбы. Однако выбирать стоит определенные даты.

Благоприятные даты для свадьбы: 2, 6, 7, 9, 11, 16, 18, 19, 21, 28, 30 и 31 января.

Счастливые даты января (фото: freepik.com)

Удачные даты января - когда планировать путешествия и переезд

Согласно китайскому гороскопу, в каждом месяце есть удачные и неудачные дни не только для свадьбы. Оказывается, некоторые даты подходят для начала путешествий, а какой-то день может оказаться удачным для начала новой жизни.

Благоприятные даты для переезда: 5, 6, 15, 19, 21, 24, 30 и 31 января.

Самые удачные дни для путешествий: 2, 3, 5, 7, 9, 12, 21, 28, 31 января.

Лучшие даты для начала новой жизни в январе: 2, 6, 15, 21, 24, 30 и 31 числа.

Помимо этого, важные операции эксперты советуют планировать на 2 января, а для встреч с родственниками лучше всего подойдут 3, 5, 6, 7 и 18 числа.

Лучшим днем для стрижки названо 28 января, а уборку стоит затевать в одну из этих дат: 3, 8, 14, 15, 17, 23, 26, 29 или 31 числа.