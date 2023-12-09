Счастливые даты января-2024. Планируйте важные события только на эти числа

Эзотерики составили календарь счастливых дат на январь 2024 года. В эти дни вы сможете сыграть свадьбу, переехать, начать путешествие или сделать удачную стрижку.
Какие дни января будут самыми счастливыми, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Knowinsiders.
По мнению эзотериков, не все дни подходят для заключения брака. Согласно китайскому гороскопу, январь является хорошим месяцем для свадьбы. Однако выбирать стоит определенные даты.
Благоприятные даты для свадьбы: 2, 6, 7, 9, 11, 16, 18, 19, 21, 28, 30 и 31 января.
Счастливые даты января (фото: freepik.com)
Согласно китайскому гороскопу, в каждом месяце есть удачные и неудачные дни не только для свадьбы. Оказывается, некоторые даты подходят для начала путешествий, а какой-то день может оказаться удачным для начала новой жизни.
Благоприятные даты для переезда: 5, 6, 15, 19, 21, 24, 30 и 31 января.
Самые удачные дни для путешествий: 2, 3, 5, 7, 9, 12, 21, 28, 31 января.
Лучшие даты для начала новой жизни в январе: 2, 6, 15, 21, 24, 30 и 31 числа.
Помимо этого, важные операции эксперты советуют планировать на 2 января, а для встреч с родственниками лучше всего подойдут 3, 5, 6, 7 и 18 числа.
Лучшим днем для стрижки названо 28 января, а уборку стоит затевать в одну из этих дат: 3, 8, 14, 15, 17, 23, 26, 29 или 31 числа.
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