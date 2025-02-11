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Счастливая пара, которая в браке уже 75 лет, раскрыла забавный секрет крепкой любви

Вторник 11 февраля 2025 21:20
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Счастливая пара, которая в браке уже 75 лет, раскрыла забавный секрет крепкой любви Пара, которая в браке уже 75 лет, раскрыла свой забавный секрет счастливых отношений (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Сохранить любовь на протяжении всей жизни и отпраздновать 75 годовщину свадьбы? Это звучит, как настоящая мечта и пара, которая этого достигла, раскрыла забавный секрет своей крепкой любви.

Как им удалось прожить вместе столько лет и что помогло пережить сложные моменты, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на What's the jam.

Алан и Труди Томлинсон вместе уже более 75 лет. Они оба из Шеффилда и встретились в юном возрасте на молодежном светском мероприятии. С тех пор влюбленные неразлучны. Сейчас Алану уже 97 лет, а Труди - 96.

Они поженились в 1949 году и спустя семь десятилетий все еще очень любят друг друга.

"Секрет заключается в том, чтобы научиться держать язык за зубами. Иногда можно устать. Но мы счастливы, что все еще можем быть вместе", - рассказала Труди.
Счастливая пара, которая в браке уже 75 лет, раскрыла забавный секрет крепкой любвиАлан и Труди знают секрет крепкого брака (фото: Jam Press/Middleton Lodge Care Home)

В августе прошлого Алан и Труди переехали в специализированный дом ухода Middleton Lodge Care Home в Дерби и для них это имеет большое значение. Ведь для пары это означает, что они могут проводить каждый день вместе. Недавно они наслаждались особым ужином в честь годовщины своей свадьбы.

"Мы построили жизнь вместе, и это прекрасно, что мы можем продолжать быть вместе в таком хорошем месте. Пройти через все это стало намного легче", - добавила Труди.Счастливая пара, которая в браке уже 75 лет, раскрыла забавный секрет крепкой любвиАлан и Труди отпраздновали 75 годовщину брака (фото: Jam Press/Middleton Lodge Care Home)

Но Алан и Труди не единственные обитатели этого заведения, которые живут много лет в счастливом браке. Компанию им составила еще одна пара - 90-летний Питер и 89-летняя Эйлин, которые познакомились в 1958 году и десятилетиями не расстаются.

Питер увидел Эйлин в Манчестерском университете, когда посетил танцы и все - их судьбы навеки переплелись.

"Вам нужно знать, что нужно вашему партнеру, и принимать его таким, какой он есть. Мы принимаем слабости друг друга", - советует эта пара.
Счастливая пара, которая в браке уже 75 лет, раскрыла забавный секрет крепкой любвиПитер и Эйлин также знают, как прожить в браке не один десяток лет (фото: Jam Press/Middleton Lodge Care Home)

Ранее мы писали о 72-летней женщине, которая после 40 лет религиозной жизни ушла в эскорт.

А еще рассказывали, что пара с разницей в возрасте в 26 лет раскрыла секрет счастливых отношений.

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