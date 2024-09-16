Щасливе число. Як визначити "код удачі" за датою народження і що він принесе саме вам

Як знайти свій "код удачі"

Все дуже просто. Припустимо, ви народилися 1 травня 1987 року. Переведіть дату свого народження в цифри - 01.05.1987. І тепер складіть їх таким чином: 1+5+1+9+8+7.

Ми отримаємо 31. Тепер потрібно спростити число: 3+1. Виходить 4 - це і є ваше щасливе число. Просто складіть усі цифри своєї дати народження і робіть це до тих пір, поки не отримаєте результат від 1 до 9. І після цього дізнавайтеся, що означає число, призначене долею.

Значення чисел