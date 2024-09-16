Щасливе число. Як визначити "код удачі" за датою народження і що він принесе саме вам

У нумерології вважається, що кожне число має значення. І, як виявилося, кожен може мати свій "код удачі", який визначається за датою народження. Такі числа приносять не тільки везіння чи кохання, вони багато в чому можуть допомогти.

Як визначити своє щасливе число і що означає саме ваша цифра, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Як знайти свій "код удачі"

Все дуже просто. Припустимо, ви народилися 1 травня 1987 року. Переведіть дату свого народження в цифри - 01.05.1987. І тепер складіть їх таким чином: 1+5+1+9+8+7.

Ми отримаємо 31. Тепер потрібно спростити число: 3+1. Виходить 4 - це і є ваше щасливе число. Просто складіть усі цифри своєї дати народження і робіть це до тих пір, поки не отримаєте результат від 1 до 9. І після цього дізнавайтеся, що означає число, призначене долею.

Значення чисел