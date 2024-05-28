"Щаслива бути поряд". Міка Ньютон показала рідкісні кадри з чоловіком-американцем

Подружжя святкує річницю стосунків

Так, у своїх stories артистка привітала коханого з їхньою 10-ю річницею стосунків і показала спільні романтичні фото.

"Вітаю нас з ювілеєм! Ми стільки всього пережили за ці роки! Я так люблю тебе і щаслива бути поряд!", - звернулася до обранця співачка.

Міка Ньютон з чоловіком (фото: instagram.com/mikanewton)

Нагадаємо, Міка Ньютон вийшла заміж за Кріса у 2018 році. Пара познайомилася у продуктовій крамниці, і чоловік рік вмовляв її сходити на побачення.

За чотири місяці після першого побачення Сааведра запросив її в кіно, а незабаром зробив пропозицію.