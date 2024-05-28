"Счастлива быть рядом". Мика Ньютон показала редкие кадры с мужем-американцем

Супруги празднуют годовщину отношений

Так, в своих stories артистка поздравила любимого с их 10-й годовщиной отношений и показала совместные романтические фото.

"Поздравляю нас с юбилеем! Мы столько всего пережили за эти годы! Я так люблю тебя и счастлива быть рядом!", - обратилась к избраннику певица.

Мика Ньютон с мужем (фото: instagram.com/mikanewton)

Напомним, Мика Ньютон вышла замуж за Криса в 2018 году. Пара познакомилась в продуктовом магазине, и мужчина год уговаривал ее сходить на свидание.

Через четыре месяца после первого свидания Сааведра пригласил ее в кино, а вскоре сделал предложение.