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"Счастлива быть рядом". Мика Ньютон показала редкие кадры с мужем-американцем

Мика Ньютон с мужем (фото: instagram.com/mikanewton)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Мика Ньютон поделилась с поклонниками редкими кадрами с мужем-американцем Крисом Саавердой.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Супруги празднуют годовщину отношений

Так, в своих stories артистка поздравила любимого с их 10-й годовщиной отношений и показала совместные романтические фото.

"Поздравляю нас с юбилеем! Мы столько всего пережили за эти годы! Я так люблю тебя и счастлива быть рядом!", - обратилась к избраннику певица.

Мика Ньютон с мужем (фото: instagram.com/mikanewton)

Напомним, Мика Ньютон вышла замуж за Криса в 2018 году. Пара познакомилась в продуктовом магазине, и мужчина год уговаривал ее сходить на свидание.

Через четыре месяца после первого свидания Сааведра пригласил ее в кино, а вскоре сделал предложение.

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