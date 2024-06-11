Шавуот 2024: історія і традиції великого свята

Шавуот - єврейське свято, яке відзначає дар Тори на горі Сінай і є одним з трьох паломницьких свят (поряд з Песахом і Суккотом). 2024 року Шавуот починається ввечері 11 червня і закінчується ввечері 13 червня.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, яка історія Шавуот і традиції цього свята.
Свято припадає на третій місяць єврейського календаря, який починається з місяця Нісана, і дев'ятий місяць, що починається з місяця Тишрея. Свято припадає на 50-й день після Песаха, що наголошує на його зв'язку з цим святом.
Назва Шавуот, дана цьому святу в Торі, буквально означає "тижні" і це зумовлено тим, що його відзначають після відліку семи тижнів, починаючи з другого дня Песаха. В Талмуді використовується інша назва, Ацерет, що означає "завершальне свято".
Шавуот відзначають на честь важливої події - Синайського одкровення. Цього дня 2488 року єврейський народ отримав від Бога Тору та Десять заповідей, а сталося це на горі Синай. За єврейською традицією вважається, що Тора була записана Мойсеєм безпосередньо з вуст Бога, що символізує визволення від рабства та освідомлення духовної свободи.
Як виникло свято Шавуот (фото: Freepik)
Шавуот має багатий комплекс обрядів і традицій:
Шавуот відзначається величними обрядами, які символізують прийняття Тори та завершення підготовки до життя за її вказівками, і відображає значення духовних і культурних цінностей для єврейського народу.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Об’єднана Єврейська Община України, Організація єврейських общин в Україні та Вікіпедія.