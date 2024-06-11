Шавуот 2024: история и традиции великого праздника

Шавуот: история праздника

Праздник приходится на третий месяц еврейского календаря, который начинается с луны Нисана, и девятый месяц, начинающийся с луны Тишрея. Праздник приходится на 50-й день после Песаха, что подчеркивает его связь с этим праздником.

Название Шавуот, данное этому празднику в Торе, буквально означает "недели" и это обусловлено тем, что его отмечают после отсчета семи недель начиная со второго дня Песаха. В Талмуде используется другое название, Ацерет, что означает "заключительный праздник".

Шавуот отмечают в честь важного события – Синайского откровения. В этот день 2488 еврейский народ получил от Бога Тору и Десять заповедей, а произошло это на горе Синай. По еврейской традиции считается, что Тора была записана Моисеем непосредственно из уст Бога, что символизирует освобождение от рабства и осознание духовной свободы.

Как возник праздник Шавуот (фото: Freepik)

Традиции праздника

Шавуот имеет богатый комплекс обрядов и традиций:

украшают синагоги и жилые дома травой, ветками, цветами и другой зеленью, а также благоуханием

традиции рекомендуют изучать Тору всю ночь Шавуот, а некоторые читают "Тикун" - сборник отрывков из всех частей Торы

вечером, во время первой праздничной трапезы, обычай едят молочные блюда из меда, поскольку считается, что Тора уподоблена меду и молоку

читают свиток Руфь, что означает рассказ о милосердии (а Тора - учение милосердия)

праздник связан с царем Давидом, потомком Рут, который родился и умер в этот день, поэтому многие читают книгу Псалмов, которую он написал

произносят благословение Шегехеяну во время вечернего Кидуша, а хозяйка произносит его во время благословения праздничных свечей

по заповеди, в Шавуот принято устраивать две трапезы, где едят мясо и пьют вино, подобно другим праздникам

читают отрывок о стоянии в Синае и заповеди, дарованные народу, даже младенцам

Шавуот отличается величественными обрядами, символизирующими принятие Торы и завершением подготовки к жизни по ее указаниям, и отражает значение духовных и культурных ценностей для еврейского народа.