Шашлыки на карантине: оштрафуют ли на 17 тысяч за вылазку на природу

Карантин в Украине будет действовать до 11 мая с ужесточенными запретами на посещение парков, скверов, прибережных и лесопарковых зон. Многие украинцы озадачены тем, могут ли их оштрафовать за нарушение карантинного законодательства на 17 тысяч гривен в случае вылазки в лес на шашлыки. Что нужно об этом знать - в материале Styler.

Так, карантинные ограничения охватывают майские праздники, которые украинцы любят проводить на природе, чему способствуют и дополнительные выходные. Хотя правительство и врачи настоятельно рекомендуют избегать лишних выходов из дому, многие все же нарушают карантин. Эксперты рассказали, какое наказание может быть за шашлыки в лесопарковой зоне.

Юристы говорят, что в постановлении Кабмина о запрете на посещении лесопарковых и прибережных зон много нюансов, пишет "Сегодня".

"Проблема в том, что понятия "лесопарковая зона", "прибрежная зона" не определены законодательством. Лес - это не лесопарковая зона, и если говорить буквально, то пребывание в лесу не является запрещенным", - утверждает специалист.

Помимо того, понятие "посещение" также растяжимо. Ведь парк и сквер могут быть на вашем пути к магазину. При этом пройти мимо не будет фактически означать "посещение", а вот садится на лавочку или долго и медленно прогуливаться не желательно.

"Лучше двигаться ближе к проезжей части и демонстрировать своим видом, что вы направляетесь к магазину, на работу или домой", - говорит юрист.

Еще один специалист напомнил, что с разведением костров в лесу нужно быть поосторожнее. Ведь после ряда больших лесных пожаров штрафы были увеличены в 18 раз. За нарушение требований пожарной безопасности в лесах можно получить штраф от 1 500 до 4 590 гривен, а если это приведет к лесному пожару вас могут оштрафовать на сумму от 91 800 гривен до 153 тысяч гривен.

"Учитывая запрет с 6 апреля посещения парков, скверов, зон отдыха, лесопарков, прибрежных зон, говорить о кострах в лесу нелогично. Но по факту, если костер не влечет за собой нарушение правил безопасности, то за него штрафовать не будут", - говорит специалист.

Эксперты также говорят, что в связи с неточностями в нормативном законодательстве, что определяет понятия лесопарковой или прибережной зон, суды в 90% случаев отказываются рассматривать такие дела. Как пример, случай "пловца из Гидропарка".

Отметим, что несмотря на противоречия в законодательстве, юристы говорят, что с походом в лес на шашлыки лучше повременить. Ведь потом придется доказывать свою невиновность в судах.

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