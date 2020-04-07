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В киевском Гидропарке "копы" ловили полуголого нарушителя: стала известна личность героя

STYLERЖизнь    07.04.2020 - 15:33
В киевском Гидропарке "копы" ловили полуголого нарушителя: стала известна личность героя
В Гидропарке полиция ловила мужчину, который переплыл Днепр (Коллаж РБК-Украина)

Героем Гидропарка оказался тренер из известного спортклуба

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта, а 6 апреля Кабмин ужесточил ограничения для передвижения людей. Так, 6 апреля киевские полицейские решили наказать "злостного нарушителя" в Гидропарке, который хотел позаниматься спортом в так называемой "качалке". Правоохранители запретили мужчине пройти на площадку, тогда он переплыл Днепр, чтобы совершить свое намерение.

Новость облетела все СМИ и вызвала большой резонанс в сети. Украинцы поддерживали мужчину, для многих он стал настоящим герое, который не побоялся отстаивать свои права. Как оказалось, Валентин Бурьянов работает тренером в одном из известных фитнес-клубов страны Sportlife. Об этом сообщает "Страна".

"Мой девиз: цель оправдывает средства. Я отличный, коммуникабельный и амбициозный парень. Учитывая тот факт, что я с раннего детства занимаюсь различными видами спорта, с уверенностью могу сказать, что у меня есть немалый опыт в данной сфере, как позитивный, так и негативный, что тоже не менее важно. По моему мнению, человек по своей природе никогда не сможет стать идеальным, но я считаю, что необходимо приблизится к этому настолько, насколько это возможно", пишет о себе в соцсети Валентин Бурьянов.

В киевском Гидропарке &quot;копы&quot; ловили полуголого нарушителя: стала известна личность герояВалентин Бурьянов стал героем соцсетей (фото из соцсетей)

Валентин написал пост в соцсети рассказал, что теперь ему грозит суд за поступок.
В киевском Гидропарке &quot;копы&quot; ловили полуголого нарушителя: стала известна личность героя
Валентин Бурьянов стал героем соцсетей (фото из соцсетей)

"Считаю необходимым сделать акцент на том, что я не являюсь каким-то альтернативно одаренным недоспортсменом, который решил наплевать на социум и делать, что ему вздумается. Я считаю, карантин необходимой мерой в связи со сложившийся ситуацией, однако он обязан быть конституционным. Более того, мои принципы, убеждения и нравственный закон запрещают мне сидеть дома, когда в моей стране происходит негласный государственный переворот, Аваков превратил полицию в вооруженную, бандитскую группировку, которая творит произвол", - написал Валентин.

Как мы ранее писали, в киевском Гидропарке 10 полицейских ловили голого нарушителя.

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