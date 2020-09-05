Шашлык нельзя совмещать с этим алкоголем: последствия непредсказуемы

Выбор алкоголя к шашлыку, как оказалось, дело не такое уж простое и требующее определенных знаний и навыков. Специалисты говорят, что последствия от неправильно подобранного алкоголя к мясу могут быть непредсказуемыми - вплоть до испорченного отдыха.

Знатоки поделились интересной тонкостью - чем специфичнее у мяса запах, тем ароматнее должен быть алкоголь. Кроме того, неправильно думать, что блюдо из мяса подразумевает только крепкие спиртные напитки. Также стоит учитывать, какая компания. Если собралась женская компания, то сильный алкоголь, чаще всего будет неуместен. Об этом пишет zatusim.com.

"Помните о том, что кроме привычного пива, водки, коньяка и вина существует немало интересных рецептов коктейлей и слабоалкогольных напитков, которые можно подать и в качестве аперитива, и непосредственно к мясу", - говорят эксперты.

Шашлык из курицы

К этому мяса как нельзя лучше подойдет вино. С целой курицей, зажаренной на мангале или вертеле, будет сочетаться молодое вино средней сладости. Но оно должно быть без сильно выраженного аромата. Относительно крепости, идеально подойдет "средний" напиток - не слишком крепкий, но и не легкий.

К курице, жареной кусочками, подойдет розовое сладкое вино без сильного запаха. А лучше, если такое вино будет молодым и очень слабым. Такой шашлык получается на порядок суше, запивать нужно много, поэтому крепкие напитки к нему подавать нельзя - иначе есть риск перебрать.

Шашлык из баранины

Если решили зажарить на вертеле целого молодого барашка или приготовить баранину большим куском, идеально подойдет в качестве напитка крепленое красное вино. Специфический запах такого мяса идеально сочетается с крепким вином.

Кроме того в маринад можно добавить вино, чтобы приглушить запах. Тогда это же вино нужно подать и к шашлыку.

Учитывая, что любая баранина очень жирная, к ней подают достаточно крепкий алкоголь. Однако водку подавать нельзя, а вот коньяк подойдет идеально.

Шашлык из свинины

Такой шашлык лучше всего сочетается с чистой водкой. А вот от идеи подать настойку или коньяк стоит отказаться. Так как свинина не обладает ярким запахом, аромат спиртных напитков может просто забить ее вкус.

Но учитывайте, что в этом случае спиртное исполняет роль напитка "для аппетита", и не подается в больших объемах.

Если готовите блюдо из поросенка или мяса без жира, позаботьтесь о спиртном, которым можно будет запивать блюдо. Но в то же время оно должно быть крепким и без запаха, чтобы не перебить вкус блюда и смягчить жирность. Можно под суховатую свинину подавать крепленое красное вино, имеющее сладкий вкус.

Шашлык из говядины

Говядина суховата и не обладает ярко выраженным вкусом, поэтому к блюду нужно подавать напитки с сильным ароматом, которых можно выпить много. Идеально подходит под говядину вермут. Эта ароматная настойка на травах не слишком крепкая и ее можно пить в больших объемах.

Можно рассмотреть вариант настоек на водке, которые смогут подчеркнуть слабоватый вкус жареного мяса. Главное, чтобы такие напитки были не слишком крепкими, но довольно ароматными.

Шашлык из рыбы

Обычно к рыбе подается белое вино - сухое или полусухое. Но и здесь свои особенности. Все будет зависеть от сорта, запаха рыбы, а также способа маринования и готовки.

Прежде всего, ориентируйтесь на привкус маринада. Если он дает кислинку, то алкоголь тоже должен иметь похожий привкус. В этом случае идеально подойдет розовое вино полусладкого вида, не имеющее яркого запаха.

Ранее мы писали, какой ингредиент для маринада сделает шашлык невероятно сочным.

Также сообщалось, что шашлык категорически нельзя жарить на некоторых дровах, потому что из-за это мясо будет невкусным.

К слову, некоторые ошибки могут испортить шашлык даже из лучшего мяса.