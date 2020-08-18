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Шашлык категорически нельзя жарить на этих дровах: мясо будет испорчено

Вторник 18 августа 2020 12:56
Шашлык категорически нельзя жарить на этих дровах: мясо будет испорчено
На каких дровах нельзя готовить шашлык (фото: pixabay.com)
Автор: Styler

Не все дрова одинаково хороши для шашлыка, а некоторые отправят мясо в мусорный пакет

Специалисты рассказали, дрова из каких деревьев категорически не подходят для приготовления шашлыка. Ведь любимый многими украинцами продукт легко испортить неправильными углями.

Даже если вы взяли лучшее мясо, правильно его замариновали, плохими углями можно попросту испортить шашлык, настроение, и долгожданный отдых. Причем тип древесины напрямую зависит от размера вашего мангала, пишет kolundrov.

Так, для большого и глубокого мангала на большое количество шампуров подойдет твердая древесина. Это береза, дуб, граб. Из этих дров получается долго тлеющий древесный уголь, который дает много жара. Стоит учитывать, что на дубе шашлык может быть суховатым из-за большой отдачи тепла. Если вы готовите на дровах этого дерева, постоянно следите за мясом.

Средне твердые породы. К примеру, фруктовые деревья (абрикос, яблоня, вишня) лучше использовать для мангала поменьше. В большом мангале на них тоже можно жарить. Но дров понадобится немного больше и на их углях мясо будет дольше готовиться.

К породам средней твердости относятся и хвойные деревья. Но эксперты категорически не рекомендуют жарить шашлык на них. Дело в содержащейся в них смоле, которая при сгорании может оседать на мясе и испортит его вкус.

Мягкие виды древесины (ольха и осина) хорошо и быстро горят, при этом оставляя мало золы, а жара после прогорания от этих пород не так-то и много. Такие дрова рекомендуется использовать в маленьких и низких мангалах для приготовления небольшого количества мяса.

Ранее шеф-повар известного ресторана также объяснил, что шашлыки нельзя жарить на дровах хвойных деревьев. Так как смола может испортить как мясо, так и мангал. Эксперт посоветовал использовать для углей фруктовые породы деревьев (яблони, вишни, виноградную лозу). Но если последних нет, то береза, ясен и дуб также подойдут.

Кроме того шеф-повар советует сразу класть максимальное количество дров в мангал сразу. Иначе придется подбрасывать, из-за этого угли прогорят неравномерно, что приведет к неравномерному прожариванию мяса.

Ранее мы писали, какие ошибки могут испортить шашлык даже из лучшего мяса, их допускает каждый.

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