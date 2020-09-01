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Этот ингредиент для маринада сделает шашлык невероятно сочным

Вторник 01 сентября 2020 09:45
Этот ингредиент для маринада сделает шашлык невероятно сочным
Шашлык нужно мариновать с этим секретным ингредиентом (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Шашлык благодаря одному простому компоненту будет выше всяких похвал

Приготовление шашлыка может показаться делом простым, но и здесь есть много нюансов, тонкостей, хитростей и секретных ингредиентов. Ведь пересушенное, слишком жирное или наоборот сухое блюдо может испортить впечатление от отдыха на природе.

Известный шеф-повар раскрыл свой секрет, как приготовить по-настоящему вкусный шашлык на мангале.

Специалист посоветовал вместо различных кислых размягчителей вроде лимона, уксуса, киви или ананаса добавить несколько капель бальзамического уксуса. Ведь правильно подобранное мясо - молодое и с достаточным количество жировых прослоек - и так будет мягким и сочным. А лишняя кислота попросту забьет вкус шашлыка.

Также шеф-повар советует не мариновать мясо всем, что давно залежалось в холодильнике. Для придания пикантности мясу подойдут свежие травы, лук, чеснок.

Не стоит и держать мясо в маринаде слишком долго: оптимально 12 часов, но максимум 20 (температура, при которой выдерживается мясо, должна составлять 2-4 градуса).

Напоследок, специалист поделился одной интересной тонкостью: мясо не стоит солить сразу. Иначе шашлык может оказаться слишком сухим. Лучше добавить соль непосредственно перед запеканием.

Ранее мы писали, что шашлык категорически нельзя жарить на некоторых дровах, потому что из-за этого мясо будет испорчено.

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