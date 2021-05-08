Шашлык нельзя сочетать с этим алкоголем: последствия непредсказуемы!

Главные правила выбора мяса к шашлыку, как не ошибиться

Эксперты говорят, что чем специфичнее запах у мяса, тем ароматнее должен быть алкоголь к нему.

Неправильно думать, что к мясу подойдут только крепкие спиртные напитки.

Кроме водки, коньяка, вина и пива можно сочетать шашлык с разными коктейлями и другими слабоалкогольными напитками.

А в женской компании крепкий алкоголь может быть и вовсе неуместен.

Чем суше шашлык, тем слабее должен быть алкоголь. Поскольку запивают такое мясо в большом количестве, и есть риск перебрать и оконфузиться.

Шашлык из курицы

К целой курице, жаренной на вертеле, лучше всего подойдет молодое вино средней сладости и крепости. Но оно должно быть без сильно выраженного аромата. А вот к курице, жареной кусочками, подойдет розовое сладкое вино без сильного запаха - лучше всего молодое и слабое.

Шашлык из баранины

К баранине идеально подойдет красное крепленое вино, его можно даже добавить в маринад. Подойдет к жирной баранине крепкий алкоголь, но не водка. Лучше всего - коньяк.

Шашлык из свинины

Такой шашлык лучше всего сочетается с водкой без каких либо добавок. Так как свинина имеет не очень яркий запах, ароматный алкоголь может просто забить вкус мяса. Такое правило касается жирной свинины, а под не очень жирную (суховатую) можно подать красное крепленое вино.

Шашлык из говядины (телятины)

К суховатой говядине с не очень ярко выраженным вкусом идеально подойдет ароматный вермут. Эта настойка на травах не слишком крепкая и ее можно пить в больших объемах. Главное правило алкоголя в данном случае - не слишком крепкий и очень ароматный.