Шашлык нельзя сочетать с этим алкоголем: последствия непредсказуемы!

Сезон шашлыков и отдыха на природе в Украине в самом разгаре. Эксперты напомнили любителям пожарить мясо на природе, с каким алкоголем не следует сочетать это блюдо, чтобы не испортить себе и своей компании веселье.
Об этом пишет zatusim.com.
К целой курице, жаренной на вертеле, лучше всего подойдет молодое вино средней сладости и крепости. Но оно должно быть без сильно выраженного аромата. А вот к курице, жареной кусочками, подойдет розовое сладкое вино без сильного запаха - лучше всего молодое и слабое.
К баранине идеально подойдет красное крепленое вино, его можно даже добавить в маринад. Подойдет к жирной баранине крепкий алкоголь, но не водка. Лучше всего - коньяк.
Такой шашлык лучше всего сочетается с водкой без каких либо добавок. Так как свинина имеет не очень яркий запах, ароматный алкоголь может просто забить вкус мяса. Такое правило касается жирной свинины, а под не очень жирную (суховатую) можно подать красное крепленое вино.
К суховатой говядине с не очень ярко выраженным вкусом идеально подойдет ароматный вермут. Эта настойка на травах не слишком крепкая и ее можно пить в больших объемах. Главное правило алкоголя в данном случае - не слишком крепкий и очень ароматный.
Ранее мы писали, какой маринад для шашлыка является самым опасным, так как при жарке выделяет канцерогены.
Также эксперты рассказали, какие дрова не подходят для жарки шашлыка.