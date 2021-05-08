Шашлик не можна поєднувати з цим алкоголем: наслідки непередбачувані!

Головні правила вибору м'яса до шашлику, як не помилитися

Експерти кажуть, що чим специфічніше запах у м'яса, тим ароматніше повинен бути алкоголь до нього.

Неправильно думати, що до м'яса підійдуть тільки міцні спиртні напої.

Крім горілки, коньяку, вина і пива можна поєднувати шашлик з різними коктейлями та іншими слабоалкогольними напоями.

А в жіночій компанії міцний алкоголь може бути і зовсім недоречний.

Чим сухіше шашлик, тим слабкіше повинен бути алкоголь. Оскільки запивають таке м'ясо у великій кількості, і є ризик перебрати й осоромитися.

Шашлик з курки

До цілої курки, смаженої на рожні, найкраще підійде молоде вино середньої солодкості і міцності. Але воно повинно бути без сильно вираженого аромату. А ось до курки, смаженої шматочками, підійде рожеве солодке вино без сильного запаху - найкраще молоде і слабке.

Шашлик з баранини

До баранини ідеально підійде червоне кріплене вино, його можна навіть додати в маринад. Підійде до жирної баранини міцний алкоголь, але не горілка. Найкраще - коньяк.

Шашлик зі свинини

Такий шашлик найкраще поєднується з горілкою без будь-яких добавок. Так як свинина має не дуже яскравий запах, ароматний алкоголь може просто забити смак м'яса. Таке правило стосується жирної свинини, а під не дуже жирну (сухувату) можна подати червоне кріплене вино.

Шашлик з яловичини (телятини)

До сухуватої яловичини з не дуже яскраво вираженим смаком ідеально підійде ароматний вермут. Ця настоянка на травах не надто міцна і її можна пити у великих обсягах. Головне правило алкоголю в даному випадку - не надто міцний і дуже ароматний.