Шашлик не можна поєднувати з цим алкоголем: наслідки непередбачувані!

Сезон шашликів і відпочинку на природі в Україні в самому розпалі. Експерти нагадали любителям посмажити м'ясо на природі, з яким алкоголем не слід поєднувати цю страву, щоб не зіпсувати собі і своїй компанії веселощі.
Про це пише zatusim.com.
До цілої курки, смаженої на рожні, найкраще підійде молоде вино середньої солодкості і міцності. Але воно повинно бути без сильно вираженого аромату. А ось до курки, смаженої шматочками, підійде рожеве солодке вино без сильного запаху - найкраще молоде і слабке.
До баранини ідеально підійде червоне кріплене вино, його можна навіть додати в маринад. Підійде до жирної баранини міцний алкоголь, але не горілка. Найкраще - коньяк.
Такий шашлик найкраще поєднується з горілкою без будь-яких добавок. Так як свинина має не дуже яскравий запах, ароматний алкоголь може просто забити смак м'яса. Таке правило стосується жирної свинини, а під не дуже жирну (сухувату) можна подати червоне кріплене вино.
До сухуватої яловичини з не дуже яскраво вираженим смаком ідеально підійде ароматний вермут. Ця настоянка на травах не надто міцна і її можна пити у великих обсягах. Головне правило алкоголю в даному випадку - не надто міцний і дуже ароматний.
Раніше ми писали, який маринад для шашлику є найнебезпечнішим, так як при смаженні виділяє канцерогени.
Також експерти розповіли, які дрова не підходять для смаження шашлику.