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Шашлык можно испортить этими компонентами: такие ошибки делают многие

Автор: Styler

Приготовление шашлыка требует определенных знаний и навыков

Приготовление шашлыка может казаться простым и незамысловатым делом. Но специалисты говорят, что и тут есть свои тонкости. Ведь некоторые компоненты могут попросту испортить не только блюдо, но и впечатления от летней вылазки на природу.

Так, по словам известного шеф-повара, шашлык нельзя сочетать на одном шампуре с овощами (к примеру луком, томатами), также не стоит добавлять в маринад много кислых компонентов и забивать вкус мяса множеством приправ, пишет АиФ.

Много кислоты испортит мясо

Всякие кислые размягчители, вроде уксуса, лимона, ананаса, киви плохо влияют на молодое мясо (такое лучше взять для шашлыка). И зачастую они вообще не нужны. Специалист советует добавить несколько капель бальзамического уксуса для пикантности.

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Не переборщите с добавками в маринад

Не стоит добавлять в маринад все, что завалялось в холодильнике. Ведь маринад нужен для дополнительной сочности, а не для того, чтобы забить вкус мяса. Можно использовать свежие травы, лук, чеснок.

Жарить овощи и мясо на одном шампуре - плохая идея

Так любят делать очень многие, чередуя с кусочками мяса лук, томаты и другие овощи. Но у овощей и мяса время приготовления разное, поэтому они попросту сгорят. Лучше жарить овощи на отдельном шампуре и снять их раньше.

Ранее мы писали, на каких дровах категорически нельзя жарить шашлык, иначе мясо будет испорчено.

Также мы рассказывали, какие ошибки при приготовлении шашлыка допускает каждый.

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