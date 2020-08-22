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Шашлик можна зіпсувати цими компонентами: такі помилки робить багато хто

Автор: Styler

Приготування шашлика вимагає певних знань і навичок

Приготування шашлику може здаватися простою і нехитрою справою. Але фахівці кажуть, що і тут є свої тонкощі. Адже деякі компоненти можуть просто зіпсувати не тільки страву, але і враження від літньої вилазки на природу.

Так, за словами відомого шеф-кухаря, шашлик не можна поєднувати на одному шампурі з овочами (наприклад цибулею, томатами), також не варто додавати в маринад багато кислих компонентів і забивати смак м'яса безліччю приправ, пише Аіф.

Багато кислоти зіпсує м'ясо

Всякі кислі розм'якшувачі, типу оцту, лимона, ананаса, ківі погано впливають на молоде м'ясо (таке краще взяти для шашлику). І часто вони взагалі не потрібні. Фахівець радить додати кілька крапель бальзамічного оцту для пікантності.

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Не переборщіть з добавками в маринад

Не варто додавати в маринад все, що завалялося в холодильнику. Адже маринад потрібен для додаткової соковитості, а не для того, щоб забити смак м'яса. Можна використовувати свіжі трави, цибулю, часник.

Смажити овочі і м'ясо на одному шампурі - погана ідея

Так любить робити багато хто, чергуючи з шматочками м'яса цибулю, томати та інші овочі. Але у овочів та м'яса час приготування різний, тому вони просто згорять. Краще смажити овочі на окремому шампурі і зняти їх раніше.

Раніше ми писали, на яких дровах категорично не можна смажити шашлик, інакше м'ясо буде зіпсоване.

Також ми розповідали, які помилки при приготуванні шашлику допускає кожен.

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