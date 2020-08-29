Шашлык из этого мяса будет самым сочным и нежным: не перепутайте!

Шашлык (иллюстративное фото: canva.com)

Шашлык несложно испортить неправильным выбором мяса для блюда

Шашлык – символ теплой погоды, отдыха и проведения времени наедине с природой. Несмотря на то, что это самое популярное блюдо для приготовления вне собственной кухни, выбирать лучшее мясо для него умеют лишь единицы. Какие части лучше всего выбирать для шашлыка из баранины, свинины или говядины – читайте ниже.

Как рассказывает пресс-служба супермаркета "Класс", шашлыки можно готовить из любого мяса, однако надо уметь выбирать правильную часть для приготовления.

Шашлык из баранины получится вкусным, если взять мякоть с задней ноги, корейку или вырезку. Ребрышки бараньи для шашлыка используют, но не очень часто. Однако, если вы любитель косточек, попробовать можно.

Для шашлыка из свинины лучше всего взять ошеек - это часть туши, расположенная вдоль хребта на шее, при этом рекомендуется полностью удалить из него сало. Такой шашлык будет мягким и сочным. Также можно использовать вырезку, корейку, ребра. Более сухим получится шашлык из окорока - части туши с небольшим количеством жира. Эту часть свинины лучше хорошенько замариновать. Вообще, свинина хороша тем, что из многих ее частей можно приготовить вкусный шашлык. Вопрос лишь в том, как и в течение какого времени мариновать мясо. А вот мясо, расположенное в задней части, использовать для шашлыка не следует - оно получится слишком жестким и сухим.

В отличие от свинины, шашлык из говядины может получиться жестким. Из-за этого говядина требует более длительного маринования. Для шашлыка лучше взять говяжье филе или грудину, заднюю ногу, однако использовать рекомендуется только внутреннюю часть или же отдельные места из тонкого и толстого края. Из говяжьих сортов мяса лучшим выбором для шашлыка считается телятина.

Напомним, что ранее мы рассказывали об одной из хитростей, которая сделает шашлык сочным и вкусным.

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