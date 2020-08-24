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Шашлык станет сочным и очень вкусным благодаря этой маленькой хитрости

Понедельник 24 августа 2020 13:01
Шашлык станет сочным и очень вкусным благодаря этой маленькой хитрости
Как приготовить сочный шашлык (фото: pixabay)
Автор: Styler

Шеф-повар раскрыл секрет приготовления вкусного и сочного шашлыка

Шашлык может стать очень сочными вкусным благодаря одной маленькой хитрости. Шеф-повар популярного ресторана рассказал, что мясо при мариновании солить не нужно. Лучше это сделать непосредственно перед запеканием.

Дело в том, что соль будет способствовать вытягиванию из мяса влаги. Из-за долгого пребывания в солевом растворе, шашлык даже из лучшего мяса будет испорчен, пишет АиФ.

Специалист также раскрыл еще несколько хитростей, которые помогут приготовить действительно вкусный шашлык.

Важно нарезать мясо правильно - то есть, поперек волокон. Каждый кусочек должен быть толщиной в два спичечных коробка (если соединить их между собой плоской стороной).

А вот в маринад не нужно добавлять много кислых размягчителей - уксус, лимон, ананас и прочие. Особенно, если вы взяли молодое мясо. Шеф-повар рекомендует добавить несколько капель бальзамического уксуса для пикантности.

Что касается времени мариновки, то не стоит передерживать мясо - от этого оно станет лишь хуже. В среднем продолжительность составляет 12 часов, максимум 20 (при температуре 2-4 градуса).

Ранее мы писали, что шашлык можно испортить этими компонентами. И такие ошибки делают многие.

Также сообщалось, что названы самые опасные продукты на нашем столе, которые могут повредить пищевод и заразить крысиной болезнью.

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