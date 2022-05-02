Шашлик більше не потрібен! Готуємо м'ясо на сковороді "по-грузинськи"

Коли можливості вийти на шашлик немає, а дуже хочеться побалувати себе смачним м'ясом, можна озброїтися сковорідкою, взяти свинячий ошийок, і порадувати себе неймовірною стравою - варіантом грузинського Оджахурі.

Інгредієнти:

М'ясо - 700 г (найкраще свинячий ошийок)

Картопля - 1 кг

Цибуля - 4 шт. (400 г)

Часник - 1-2 зубчики

Сіль - за смаком

Чорний мелений перець - за смаком

Мелений коріандр - 1 ч. л. без гірки

Петрушка - невеликий пучок

Вершкове масло - 20 г

Покрокове приготування страви

М'ясо наріжте порційними шматочками. Обсмажте на сильному вогні до рум'яної скоринки і повної готовності. Зніміть зі сковороди.

Наріжте цибулю. На цій сковороді обсмажте цибулю 1-2 хвилини до прозорості. Перекладіть цибулю до м'яса.

Картоплю наріжте на 4-6 частин в залежності від розміру. Обсмажте на вершковому маслі до готовності. Перекладіть картоплю до решти інгредієнтів.

Дрібно наріжте петрушку і часник.

М'ясо, картоплю і цибулю посоліть, поперчіть, додайте мелений коріандр, петрушку і часник. Акуратно перемішайте і можна подавати до столу.