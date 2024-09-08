Шашлик з курячого філе і бекону, який можна приготувати навіть вдома: простий рецепт м'ясної страви

Що потрібно для равликів з курячого філе

Для приготування шашлику з філе та бекону, потрібні наступні продукти:

філе куряче - 400 г;

бекон - 250 г;

олія - 1 ст. л.;

соус барбекю - 3-4 ст. л.;

сухий часник - до смаку;

паприка - до смаку;

сіль - до смаку;

перець - до смаку.

Як готувати шашлик з філе з беконом

Куряче філе необхідно промити та нарізати на тоненькі, але широкі смужки - саме з них згортатимуться "равлики". Нарізна філе перекладіть в глибоку миску, присипте спеціями та залийте олією.

Можна використовувати як готову приправу (в цьому випадку кількість солі можна зменшити або взагалі не використовувати цей інгредієнт), або створити суміш самостійно - з паприки, перцю, солі та сухого часнику.

Ретельно перемішайте філе з приправою, щоб спеції рівномірно покрили м'ясо. Залиште курку маринуватися приблизно на 30 хвилин.

За 10 хвилин необхідно замочити дерев'яні шпажки, на яких, як на шампурах, готуватимуться "равлики" з філе. Тобто, залити шпажки водою необхідно на 20 хвилин.

Це рекомендують робити з декількох причин - для того, щоб шпажки не пригорали, а м'ясо не прилипло до деревини. Інша причина - щоб деревина не увібрала весь сік з м'яса і шашлик залишився соковитим.

Бекон краще обирати вже нарізаний - розміру такого шматочка достатньо, щоб згорнути з нього та філе "равлика".

Коли м'ясо замаринується, на шматочок бекону викладіть філе і згорніть "равлик" - курятина має бути всередині. Обережно насадіть равлики на шпажки, а потім перекладіть шашлик на деко, застелене пергаментом.

Розігрійте духовку до 180 градусів, змастіть шашлики соусом барбекю, після чого випікайте шашлик протягом 20-30 хвилин, до готовності м'яса.