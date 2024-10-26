Шарон вже в магазинах. Чим корисний фрукт, а кому краще відмовитись від нього

Шарон - це суміш японської хурми з яблуком. У нього м'який смак і немає кісточок. Цей фрукт дуже корисний для організму, завдяки вмісту антиоксидантів.
Кому його треба їсти, а кому триматися подалі - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Шарон - це один із найвідоміших гібридних сортів хурми, отриманий шляхом схрещування великих японських сортів хурми з яблуком. Він має гладеньку, блискучу шкірку, схожу на яблучну, а його маса може варіюватися від 200 до 350 грамів.
Стиглий шарон темно-жовтогарячого кольору славиться своєю соковитою, солодкою м'якоттю, яка не в'яже рот і не містить кісточок. Його зазвичай вживають у свіжому вигляді, але він також чудово підходить для приготування десертів, таких як пудинги, запіканки, морозиво, муси, желе, джеми, а також салатів (особливо з помідорами та цибулею). Крім того, шарон можна засушити для зберігання на зиму.
Купуючи цей фрукт, варто звертати увагу на відсутність темних плям і ознак гнилі, а також обирати плоди, що не є занадто м'якими.
Шарон має багато корисних властивостей завдяки вмісту бета-каротину, який сповільнює старіння, а також харчових волокон, важливих для нормального функціонування шлунково-кишкового тракту (ШКТ). Крім цього, він допомагає:
Фрукт шарон має багато корисних властивостей, але деяким людям варто бути обережними або уникати його вживання. Ось основні категорії:
Люди з цукровим діабетом
Шарон містить велику кількість природних цукрів, що може підвищувати рівень глюкози в крові. Діабетикам слід обмежувати споживання цього фрукта або консультуватися з лікарем.
Люди з алергією на хурму
Деякі люди можуть мати алергію на хурму, включно з шароном. Симптоми можуть включати свербіж, набряки або висипання.
Люди з проблемами шлунково-кишкового тракту
Хоча шарон багатий харчовими волокнами, його надмірне споживання може викликати діарею або інші розлади шлунку у людей з чутливим кишківником або іншими захворюваннями шлунково-кишкового тракту.
Люди з хронічними захворюваннями печінки чи нирок
Високий вміст деяких речовин у шароні може створювати додаткове навантаження на печінку чи нирки, тому в таких випадках варто бути обережними.
Люди, що дотримуються дієти з низьким вмістом калію
Шарон містить значну кількість калію, тому людям з хворобами нирок або тим, хто дотримується дієти з обмеженим споживанням цього елемента, слід контролювати кількість споживання фрукта.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, кому не можна їсти хурму, щоб не нашкодити здоров'ю.
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