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Шарон вже в магазинах. Чим корисний фрукт, а кому краще відмовитись від нього

Фото: Чим корисний шарон (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Шарон - це суміш японської хурми з яблуком. У нього м'який смак і немає кісточок. Цей фрукт дуже корисний для організму, завдяки вмісту антиоксидантів.

Кому його треба їсти, а кому триматися подалі - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Корисні властивості шарону

Шарон - це один із найвідоміших гібридних сортів хурми, отриманий шляхом схрещування великих японських сортів хурми з яблуком. Він має гладеньку, блискучу шкірку, схожу на яблучну, а його маса може варіюватися від 200 до 350 грамів.

Стиглий шарон темно-жовтогарячого кольору славиться своєю соковитою, солодкою м'якоттю, яка не в'яже рот і не містить кісточок. Його зазвичай вживають у свіжому вигляді, але він також чудово підходить для приготування десертів, таких як пудинги, запіканки, морозиво, муси, желе, джеми, а також салатів (особливо з помідорами та цибулею). Крім того, шарон можна засушити для зберігання на зиму.

Купуючи цей фрукт, варто звертати увагу на відсутність темних плям і ознак гнилі, а також обирати плоди, що не є занадто м'якими.

Шарон має багато корисних властивостей завдяки вмісту бета-каротину, який сповільнює старіння, а також харчових волокон, важливих для нормального функціонування шлунково-кишкового тракту (ШКТ). Крім цього, він допомагає:

  • покращити роботу серцево-судинної системи,
  • зміцнити пам'ять і когнітивні функції,
  • нормалізувати роботу кишківника та сприяти схудненню,
  • очищувати нирки від піску,
  • боротися з анемією,
  • зміцнювати судини,
  • покращувати здоров'я очей,
  • підтримувати імунну систему.

Кому не можна їсти шарон? 

Фрукт шарон має багато корисних властивостей, але деяким людям варто бути обережними або уникати його вживання. Ось основні категорії:

Люди з цукровим діабетом

Шарон містить велику кількість природних цукрів, що може підвищувати рівень глюкози в крові. Діабетикам слід обмежувати споживання цього фрукта або консультуватися з лікарем.

Люди з алергією на хурму

Деякі люди можуть мати алергію на хурму, включно з шароном. Симптоми можуть включати свербіж, набряки або висипання.

Люди з проблемами шлунково-кишкового тракту

Хоча шарон багатий харчовими волокнами, його надмірне споживання може викликати діарею або інші розлади шлунку у людей з чутливим кишківником або іншими захворюваннями шлунково-кишкового тракту.

Люди з хронічними захворюваннями печінки чи нирок

Високий вміст деяких речовин у шароні може створювати додаткове навантаження на печінку чи нирки, тому в таких випадках варто бути обережними.

Люди, що дотримуються дієти з низьким вмістом калію

Шарон містить значну кількість калію, тому людям з хворобами нирок або тим, хто дотримується дієти з обмеженим споживанням цього елемента, слід контролювати кількість споживання фрукта.

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