Шарон уже в магазинах. Чем полезен фрукт, а кому лучше отказаться от него

Полезные свойства шарона

Шарон – это один из самых известных гибридных сортов хурмы, полученный путем скрещивания крупных японских сортов хурмы с яблоком. Он имеет гладкую, блестящую кожуру, похожую на яблочную, а его масса может варьироваться от 200 до 350 граммов.

Спелый шарон темно-оранжевого цвета славится своей сочной, сладкой мякотью, которая не вяжет рот и не содержит косточек. Его обычно употребляют в свежем виде, но он также отлично подходит для приготовления десертов, таких как пудинги, запеканки, мороженое, муссы, желе, джемы, а также салатов (особенно с помидорами и луком). Кроме того, шарон можно засушить для хранения на зиму.

Покупая этот фрукт, следует обращать внимание на отсутствие темных пятен и признаков гнили, а также выбирать плоды, не слишком мягкие.

Шарон имеет много полезных свойств благодаря содержанию бета-каротина, замедляющего старение, а также пищевых волокон, важных для нормального функционирования желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Кроме этого, он помогает:

улучшить работу сердечно-сосудистой системы,

укрепить память и когнитивные функции,

нормализовать работу кишечника и способствовать похудению,

очищать почки от песка,

бороться с анемией,

укреплять сосуды,

улучшать здоровье глаз,

поддерживать иммунную систему.

Кому нельзя есть шарон?

Фрукт шарон имеет много полезных свойств, но некоторым людям следует быть осторожными или избегать его употребления. Вот основные категории:

Люди с сахарным диабетом

Шарон содержит большое количество природных сахаров, что может повышать уровень глюкозы в крови. Диабетикам следует ограничивать употребление этого фрукта или консультироваться с врачом.

Люди с аллергией на хурму

Некоторые люди могут иметь аллергию на хурму, включая шарон. Симптомы могут включать зуд, отеки или сыпь.

Люди с проблемами желудочно-кишечного тракта

Хотя шарон богат пищевыми волокнами, его чрезмерное потребление может вызвать диарею или другие расстройства желудка у людей с чувствительным кишечником или другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Люди с хроническими заболеваниями печени или почек

Высокое содержание некоторых веществ в шароне может создавать дополнительную нагрузку на печень или почки, поэтому в таких случаях следует соблюдать осторожность.

Люди, придерживающиеся диеты с низким содержанием калия

Шарон содержит значительное количество калия, поэтому людям с болезнями почек или соблюдающим диету с ограниченным потреблением этого элемента следует контролировать количество потребления фрукта.