Шарон уже в магазинах. Чем полезен фрукт, а кому лучше отказаться от него

Шарон - это смесь японской хурмы с яблоком. У него мягкий вкус и нет косточек. Этот фрукт очень полезен для организма благодаря содержанию антиоксидантов.
Кому его нужно есть, а кому держаться подальше - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Шарон – это один из самых известных гибридных сортов хурмы, полученный путем скрещивания крупных японских сортов хурмы с яблоком. Он имеет гладкую, блестящую кожуру, похожую на яблочную, а его масса может варьироваться от 200 до 350 граммов.
Спелый шарон темно-оранжевого цвета славится своей сочной, сладкой мякотью, которая не вяжет рот и не содержит косточек. Его обычно употребляют в свежем виде, но он также отлично подходит для приготовления десертов, таких как пудинги, запеканки, мороженое, муссы, желе, джемы, а также салатов (особенно с помидорами и луком). Кроме того, шарон можно засушить для хранения на зиму.
Покупая этот фрукт, следует обращать внимание на отсутствие темных пятен и признаков гнили, а также выбирать плоды, не слишком мягкие.
Шарон имеет много полезных свойств благодаря содержанию бета-каротина, замедляющего старение, а также пищевых волокон, важных для нормального функционирования желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Кроме этого, он помогает:
Фрукт шарон имеет много полезных свойств, но некоторым людям следует быть осторожными или избегать его употребления. Вот основные категории:
Люди с сахарным диабетом
Шарон содержит большое количество природных сахаров, что может повышать уровень глюкозы в крови. Диабетикам следует ограничивать употребление этого фрукта или консультироваться с врачом.
Люди с аллергией на хурму
Некоторые люди могут иметь аллергию на хурму, включая шарон. Симптомы могут включать зуд, отеки или сыпь.
Люди с проблемами желудочно-кишечного тракта
Хотя шарон богат пищевыми волокнами, его чрезмерное потребление может вызвать диарею или другие расстройства желудка у людей с чувствительным кишечником или другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Люди с хроническими заболеваниями печени или почек
Высокое содержание некоторых веществ в шароне может создавать дополнительную нагрузку на печень или почки, поэтому в таких случаях следует соблюдать осторожность.
Люди, придерживающиеся диеты с низким содержанием калия
Шарон содержит значительное количество калия, поэтому людям с болезнями почек или соблюдающим диету с ограниченным потреблением этого элемента следует контролировать количество потребления фрукта.
Напомним, ранее мы рассказывали, кому нельзя есть хурму, чтобы не навредить здоровью.
Читайте также, как лишить хурму терпкости.