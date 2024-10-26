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Шарон уже в магазинах. Чем полезен фрукт, а кому лучше отказаться от него

Фото: Чем полезен шарон (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Шарон - это смесь японской хурмы с яблоком. У него мягкий вкус и нет косточек. Этот фрукт очень полезен для организма благодаря содержанию антиоксидантов.

Кому его нужно есть, а кому держаться подальше - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Полезные свойства шарона

Шарон – это один из самых известных гибридных сортов хурмы, полученный путем скрещивания крупных японских сортов хурмы с яблоком. Он имеет гладкую, блестящую кожуру, похожую на яблочную, а его масса может варьироваться от 200 до 350 граммов.

Спелый шарон темно-оранжевого цвета славится своей сочной, сладкой мякотью, которая не вяжет рот и не содержит косточек. Его обычно употребляют в свежем виде, но он также отлично подходит для приготовления десертов, таких как пудинги, запеканки, мороженое, муссы, желе, джемы, а также салатов (особенно с помидорами и луком). Кроме того, шарон можно засушить для хранения на зиму.

Покупая этот фрукт, следует обращать внимание на отсутствие темных пятен и признаков гнили, а также выбирать плоды, не слишком мягкие.

Шарон имеет много полезных свойств благодаря содержанию бета-каротина, замедляющего старение, а также пищевых волокон, важных для нормального функционирования желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Кроме этого, он помогает:

  • улучшить работу сердечно-сосудистой системы,
  • укрепить память и когнитивные функции,
  • нормализовать работу кишечника и способствовать похудению,
  • очищать почки от песка,
  • бороться с анемией,
  • укреплять сосуды,
  • улучшать здоровье глаз,
  • поддерживать иммунную систему.

Кому нельзя есть шарон?

Фрукт шарон имеет много полезных свойств, но некоторым людям следует быть осторожными или избегать его употребления. Вот основные категории:

Люди с сахарным диабетом

Шарон содержит большое количество природных сахаров, что может повышать уровень глюкозы в крови. Диабетикам следует ограничивать употребление этого фрукта или консультироваться с врачом.

Люди с аллергией на хурму

Некоторые люди могут иметь аллергию на хурму, включая шарон. Симптомы могут включать зуд, отеки или сыпь.

Люди с проблемами желудочно-кишечного тракта

Хотя шарон богат пищевыми волокнами, его чрезмерное потребление может вызвать диарею или другие расстройства желудка у людей с чувствительным кишечником или другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Люди с хроническими заболеваниями печени или почек

Высокое содержание некоторых веществ в шароне может создавать дополнительную нагрузку на печень или почки, поэтому в таких случаях следует соблюдать осторожность.

Люди, придерживающиеся диеты с низким содержанием калия

Шарон содержит значительное количество калия, поэтому людям с болезнями почек или соблюдающим диету с ограниченным потреблением этого элемента следует контролировать количество потребления фрукта.

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