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Для шанувальників серіалу "Корона". Добірка схожих стрічок, які вразять вас своїм сюжетом

Серіали, які схожі на "Корону" (скриншот)
Автор: Любов Блажко

Якщо ви у списку тих, хто обожнює серіал про британську монархію "Корона", де в деталях описується кожний епізод різних періодів їхнього життя, додайте до своєї добірки ще кілька стрічок зі схожим сюжетом.

Що можна подивитися на подібну тематику, детально розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

"Імператриця"

Кіноробота має один сезон, і в центрі сюжету опиняється норовлива героїня Єлизавета. Вона закохується в імператора Франца, несподівано стає його коханою та опиняється серед інтриг і підступів Віденського двору. Чи вдасться їй впоратися із випробуваннями та не зрадити власним принципам?

 

"Секс, кров і монархія"

Мінісеріал показує сучасний погляд на британську монархію. Ця стрічка з пікантними нотками дозволяє глядачам зазирнути у життя представників королівської родини з найнеочікуванішої сторони.

 

"Все те незриме світло"

Мінісеріал переносить глядача у часи Другої світової війни. За сюжетом незряча француженка знайомиться з німецьким солдатом і між ними спалахує іскра. Чи вдасться їм подолати перешкоди, аби обрати кохання та бути разом? Кіноробота знята на основі бестселера Ентоні Дора, який отримав Пулітцерівську премію.

 

"Молоді монархи"

Серіал, який має три сезони, розповідає про принца Вільгельма. Той пристосовується до життя у новій престижній школі інтернаті "Гіллерска", проте розуміє, що хоче йти не за очікуваннями, нав'язаними йому суспільством, а за покликом серця. І ця задача виявляється вже не такою простою, як йому здавалося з самого початку.

 

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