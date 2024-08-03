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Для поклонников сериала "Корона". Подборка похожих лент, которые поразят вас своим сюжетом

Сериалы, похожие на "Корону" (скриншот)
Автор: Любовь Блажко

Если вы в списке тех, кто обожает сериал о британской монархии "Корона", где в деталях описывается каждый эпизод разных периодов их жизни, добавьте к своей подборке еще несколько киноработ с похожим сюжетом.

Что можно посмотреть на подобную тематику, подробно рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

"Императрица"

Киноработа имеет один сезон, и в центре сюжета оказывается своенравная героиня Елизавета. Она влюбляется в императора Франца, неожиданно становится его любимой и оказывается в среди интриг и происков Венского двора. Удастся ли ей справиться с испытаниями и не предать свои принципы?

 

"Секс, кровь и монархия"

Мини-сериал показывает современный взгляд на британскую монархию. Эта лента с пикантными нотками позволяет зрителям заглянуть в жизнь представителей королевской семьи с самой неожиданной стороны.

 

"Весь невидимый нам свет"

Мини-сериал переносит зрителя во время Второй мировой войны. По сюжету незрячая француженка знакомится с немецким солдатом и между ними загорается искра. Удастся ли им преодолеть препятствия, чтобы выбрать любовь и быть вместе? Киноработа снята на основе бестселлера Энтони Дора, получившего Пулитцеровскую премию.

 

"Молодые монархи"

Сериал, имеющий три сезона, рассказывает о принце Вильгельме. Тот приспосабливается к жизни в новой престижной школе интернате "Гиллерска", но понимает, что хочет идти не за ожиданиями, навязанными ему обществом, а по зову сердца. И эта задача оказывается уже не такой простой, как ему казалось сперва.

 

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