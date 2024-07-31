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Для шанувальників "Паперового будинку". Серіали із захоплюючим сюжетом, які варті вашої уваги

Серіали про злочинців, які вразять вас цікавим сюжетом (колаж: РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

Якщо ви обожнюєте історію про злодіїв та заручників, які опиняються в Монетному дворі Іспанії, і шукаєте щось із подібним захоплюючим сюжетом, у нас є для вас кілька ідей.

Що можна подивитися, схоже на цей популярний іспанський драматичний телесеріал, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

"Калейдоскоп"

Американський серіал-антологія розповідає про масштабне пограбування на суму 7 мільйонів доларів. Його замислює один майстерний злодій разом зі своєю командою. Проте підступність, жадібність та інші фактори загрожують зірвати їхні плани.

 

"Твоя перша остання брехня"

Британський мінісеріал 2024 року розповідає про колишню військову на ім’я Мая. Вона бачить свого вбитого чоловіка на прихованій відеоняні, і після цього починається розкриття небезпечної змови, яка не припиняється роками.

 

"Злочинці"

В центрі сюжету - мафія, яка ворогує між собою через одну цінну монету. Також у серіалі з'являється зламувач сейфів, який після того, як відійшов від своїх основних справ, об'єднується із гангстером-лузером задля скоєння пограбування.

 

"Дипломатка"

Серіал розповідає про жінку, яка у розпал міжнародної кризи прагне дати раду своїй новій посаді посла Великої Британії, а також розібратися зі своїм непростим шлюбом.

 

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