В больницах Украины появится еще одна бесплатная услуга: что об этом известно

Бесплатное обслуживание в больницах Украины (Коллаж РБК-Украина)

В больницах Украины бесплатной станет еще одна услуга для пациентов

Медреформа в Украине продолжается, несмотря на карантин из-за пандемии коронавируса. С 1 апреля стартовал второй этап медицинской реформы и многие услуги для пациентов стали бесплатны. Как сообщили в Национальной службе здравоохранения Украины, утвержден пакет из 27 бесплатных услуг, в который входит первичная медицинская помощь, экстренная медицинская помощь, амбулаторная вторичная и третичная помощь, а также целый список обследований.

Кроме того, бесплатными стали хирургические операции взрослым и детям в стационаре, помощь при родах, диагностике и химиотерапевтическое лечении онкологии, реабилитация младенцев.

Как разъяснили на сайте Кабинета министров, в пакет бесплатных услуг также входит питание и пребывание в больнице. Медицинские учреждения не имеют права устанавливать плату за то, что гарантировано программой медицинских гарантий.

"В сложных неонатальных случаях пациента бесплатно обеспечивают круглосуточным полным или частичным парентеральным питанием. Это дорогое питание, за которое теперь не нужно платить. В пакет стационарной и мобильной паллиативной помощи входит оценка нутритивного состояния и предоставления нутритивной поддержки, включая энтеральное питание через зонд", - сказано в сообщении.

Как отметили в НСЗУ, медучреждениям также будут оплачивать за лечение пациентов с COVID-19 в трех новых пакетах услуг. Для пациентов с коронавирусом в критических состояниях предусмотрено бесплатное парентеральное питание – введение питательных веществ.

Однако в больницах имеют право установить плату за улучшенное питание, как за дополнительную медицинскую услугу, которая предоставляется исключительно по желанию пациента. В таких медучреждениях должно быть минимум 2 вида питания - базовое бесплатное и улучшенное платное.

Оплачивать такие услуги пациенты должны официально через кассу и согласно утвержденному перечню и стоимости.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько в Украине стоит лечение от коронавируса.