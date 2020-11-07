Шансов нет: России предрекли поражение в войне с Японией

Военные силы (иллюстративное фото: canva.com)

Россия не воспринимает Японию как соперника, несмотря на качественную модернизацию военных сил

В случае войны с Японией Россия проиграет. Власти РФ не воспринимают японские военные силы как значимые, что дает ей дополнительные преимущества. Такое мнение выразило российское издание "Военно-промышленный курьер".

Как сообщается, власти России относятся к японским войскам двояко: они признают, что флот Японии больше и сильнее Тихоокеанского, однако, в целом, беспокоиться не о чем.

"В РФ Япония не воспринимается как значимая военная сила", — подчеркивает газета.

Сообщается, что модифицированные японские войска вряд ли можно сравнить с российскими. К примеру, только Су-35 могут противостоять японским модификациям американских F-15 и японским Mitsubishi F-2. При этом современные истребители, которыми владеет Япония, существенно превышают возможности российских Су-35. Газета также отмечает, что Токио обладает превосходством в самолетах дальнего радиолокационного обнаружения и ракетах "воздух-воздух".

"Но самое радикальное превосходство Япония имеет над отечественным флотом", — пишет издание, напоминая, что японские эсминцы-вертолетоносцы легко могут конвертироваться в легкие авианосцы.

Также подчеркивается, что японские подлодки имеют современные торпеды, средства гидроакустического противодействия, своевременно проходили ремонты и модернизировались, что существенно отличается от возможностей российских подлодок.

"С учетом того, насколько сильны японские противолодочные силы и подплав, можно смело гарантировать, что наши тихоокеанские подлодки против сил самообороны действовать не смогут", — пишет издание.

При этом Япония активно занимается модернизацией боевых кораблей. Сейчас проводятся работы по устранению крылатых ракет с кораблей по берегу и ядерного оружия.

В январе 2019 года доктор военных наук, генерал-полковник Анатолий Зайцев обратил внимание на то, что военные возможности Японии на Дальнем Востоке явно превосходят российские.

Напомним, что по состоянию на 7 ноября Армения и Азербайджан ведут бои в районе Шуши.

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