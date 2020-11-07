Шансів немає: Росії передрекли поразку у війні з Японією

Військові сили (ілюстративне фото: canva.com)

Росія не сприймає Японію як суперника, незважаючи на якісну модернізацію військових сил

У разі війни з Японією Росія програє. Влада РФ не сприймає японські військові сили як значимі, що дає їй додаткові переваги. Таку думку висловило російське видання "Військово-промисловий кур'єр".

Як повідомляється, влада Росії ставиться до японських військ двояко: вона визнає, що флот Японії більше і сильніше Тихоокеанського, однак, в цілому, турбуватися нема про що.

"В РФ Японія не сприймається як значна військова сила", — підкреслює газета.

Повідомляється, що модифіковані японські війська навряд чи можна порівняти з російськими. Приміром, тільки Су-35 можуть протистояти японським модифікаціям американських F-15 і японським Mitsubishi F-2. При цьому сучасні винищувачі, якими володіє Японія, суттєво перевищують можливості російських Су-35. Газета також зазначає, що Токіо має переваги в літаках дальнього радіолокаційного виявлення і ракетах "повітря-повітря".

"Але найрадикальнішу перевагу Японія має над вітчизняним флотом", — пише видання, нагадуючи, що японські есмінці-вертольотоносці можуть легко конвертуватися в легкі авіаносці.

Також підкреслюється, що японські підводні човни мають сучасні торпеди, засоби гідроакустичної протидії, своєчасно проходили ремонти та модернізувалися, що істотно відрізняється від можливостей російських підводних човнів.

"З урахуванням того, наскільки сильні японські протичовнові сили і підплав, можна сміливо гарантувати, що наші тихоокеанські підводні човни проти сил самооборони діяти не зможуть", — пише видання.

При цьому Японія активно займається модернізацією бойових кораблів. Зараз проводяться роботи по усуненню крилатих ракет з кораблів по берегу та ядерної зброї.

У січні 2019 року доктор військових наук, генерал-полковник Анатолій Зайцев звернув увагу на те, що військові можливості Японії на Далекому Сході явно перевершують російські.

Нагадаємо, що станом на 7 листопада Вірменія та Азербайджан ведуть бої в районі Шуші.

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