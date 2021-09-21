"Шахтер" - "Динамо": букмекеры назвали победителя матча за Суперкубок Украины

Завтра, 22 сентября, на НСК "Олимпийский" пройдет матч за Суперкубок Украины. За трофей будут бороться донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Букмекеры оценили шансы на победу обеих команд.

Какие принимаются ставки накануне игры, и какой прогноз аналитиков на исход матча - читайте в материале ниже .

Отметим, изначально данный матч должен был состояться 24 июля, но его перенесли на 22 сентября по инициативе клубов. В этом сезоне "Шахтер" и "Динамо" еще не играли друг против друга.

Футбольный поединок в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1", а также сервис "OLL TV!". Начало игры в 21:00.

Так, букмекеры считают, что поединок выиграет "Динамо". На победу киевской команды в основное время идет коэффициент 2.60, а на победу "Шахтера" - 2.65.

Напомним, Под Львовом футбольный матч превратился в эпичное побоище. Инцидент произошел на игре второй лиги Перемышлянского района между командами "Долина" из села Недилиска и "Золотая Липа" из села Чемеринцы.

Мы также писали о том, что под Тернополем во время игры внезапно умер 29-летний футболист Андрей Герасимчук.