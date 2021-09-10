Под Львовом футбольный матч превратился в эпичное побоище (видео)

Под Львовом футбольный матч второй лиги Перемышлянского района между командами "Долина" из села Недилиска и "Золотая Липа" из села Чемеринцы превратился в массовое побоище и аукнулся засчитанным поражением для обеих сторон, а также дисквалификацией и штрафами для некоторых игроков.

Конфликт, в котором приняли участие футболисты, болельщики и арбитры, попал на видео, и кадры разместили в сети .

Искрой для пламени раздора послужило возмущение фанатов команды с Недилиска, когда те пропустили мяч в свои ворота, а судьи зафиксировали этот гол. Болельщики принялись с применением физической силы предъявлять претензии, игроки "Золотой Липы", в свою очередь, отказались продолжать поединок, и вскоре возникла драка "стенка на стенку".

В драке многие футболисты смогли вволю продемонстрировать свои спортивные качества и разнообразные таланты, да и сами фанаты, отбросив зонты прочь, спешили поучаствовать в "валке".

"Как Неделиска и Чемеринцы в футбол играли. Или Перемышлянская лига Европы. Кстати дисциплинарный комитет Перемышлянской федерации футбола "впаял" штраф футболисту в красной форме в размере 500 грн. Федерация такая же "адекватная" по "футболисты" - подписал кадры в Facebook Александр Завольский.

Внимание, на видео присутствуют нецензурная брань и сцены насилия!

Видео: массовая драка на футбольном матче "Долина" - "Золотая Липа"

В итоге уже после матча 11 тура Федерация футбола Перемышлянского района единогласным решением засчитала техническое поражение обеим командам-соперницам (со счетом 3:0). Одного игрока "Долины" оштрафовали на 500 гривен и отстранили до конца сезона 2021, а футболист "Золотой Липы" получил штраф 300 гривен и аналогичное отстранение.

Кроме того, команду из Неделиска предупредили об условной дисквалификации во время домашних матчей до конца этого сезона. Также "Долина" должна будет сыграть 12 сентября домашний матч 13 тура на нейтральном поле.

Команды наказали за неспортивное поведение (фото: https://www.facebook.com/groups / Федерация футбола Перемышлянского района)