"Шахтарі" з "динамівськими серцями". Як принципові "гірники" ставали "біло-синіми" і навпаки

Артур Рудько

Воротар так і не міг закріпитися у складі "біло-синіх" під час виступів у 2009-2019 роках. Тому, значну частину своєї карʼєри він їздив по орендах. Зокрема, Рудько грав за "Говерлу", "Пафос", "Металіст" та "Лех". У 2023 приєднався до "Шахтаря", де зіграв лише один матч.

Фото: Артур Рудько (shakhtar.com)

Володимир Єзерський

Цей гравець три сезони виступав у складі киян (1998-2000 роки), але так і не міг пробитися до основного складу. Далі у футболіста був період карʼєри в "Дніпрі" та "Шахтарі", де він грав з 2007 до 2010 року. Щоправда, граючи за гірників він теж не міг стати основним. Фото: Володимир Єзерський (uaf.com)

Богдан Михайліченко

Він є вихованцем "Динамо". Проте, за основну команду він зіграв лише два поєдинки у період з 2013 по 2019 роки. Далі були оренди та трансфери в інші клуби, а на початку повномасштабного вторгнення він приєднався до "Шахтаря", де круто провів сезон та навіть викликався у збірну. Зараз він грає у складі "Полісся". Фото: Богдан Михайліченко (shakhtar.com)

Олексадр Гладкий

Гладкий - це футболіст, що любив подорожувати по клубах, тому у його карʼєрі чималий список команд. Серед них "Шахтар" та "Динамо". За донеччан він зіграв 185 матчів, у яких забив 63 голи, це було у сезонах 2007-2010 та 2014-2016, а от у складі "біло-синіх" він грав у сезоні 2016-2017 і за 11 матчів він не зумів забити жодного разу.

Фото: Олександр Гладкий (fcdynamo.com)

Олег Матвєєв

Він встиг зіграти у складі "Динамо" 15 матчів в УПЛ у сезоні 1991-1992, а далі перейшов до "Шахтаря", де зробив собі доволі хорошу карʼєру. За 172 поєдинки він забив 77 голів у період з 1992 по 2000 рік. Після цього Матвєєв ще грав у двох "Металургах".

Фото: Олег Матвєєв (fcmariupol.com)

Олександр Піхальонок

У складі донеччан зіграв лише 7 матчів за декілька сезонів та виявився непотрібним команді. Згодом, після вдалого виступу за "Дніпро-1" гравцем зацікавилося "Динамо", з яким він і підписав контракт у 2024 році.

Фото: Олександр Піхальонок (fcdynamo.com)

Олександр Рибка

У київському "Динамо" провів близько 50 матчів у період з 2005 до 2010 року та з 2014 до 2016 року, однак стати залізобетонним гравцем основи так і не зміг. Натомість, у нього був хороший сезон у складі "Шахтаря" у сезоні 2011-2012, але, на жаль, його карʼєру дещо зіпсував допінговий скандал. Зараз Рибка дограє у складі київської "Оболоні".

Фото: Олександр Рибка (fcdynamo.com)

Жуніор Мораес

Після переходу до киян він став ключовим гравцем основи. Жуніор стабільно забивав голи та показував хорошу гру, а у одному з матчів проти "Шахтаря" навіть брав участь у бійці. Проте, вже у 2018 він став гравцем "гірників", а вся київська публіка почала його ненавидіти.

Фото: Жуніор Мораес (fcdynamo.com)

Сергій Ребров

Зараз він займає посаду тренера національної збірної України. Однак під час своєї карʼєри футболіста Ребров у 1992 році він вирішив перейти з "Шахтаря" до "Динамо", де став справжньою легендою клубу та улюбленцем вболівальників. Сергій грав за киян до 2000 року, після чого перейшов до "Тоттенгема" та провів декілька сезонів у Європі. Вже у 2005 році він повернувся до "Динамо".

Фото: Сергій Ребров (fcdynamo.com)

А як же Сергій Кривцов?

1 квітня соцмережі та ЗМІ заполонили повідомленнмия про сенсаційне повернення екс-захисника "Шахтаря" в Україну, та ще й у стан головного конкурента "гірників".

Трансфер Кривцова до лав "біло-синіх" міг би стати справжньою сенсацією, якби не одне "але" - це всього лише першоквітневий розіграш.

Сам футболіст нещодавно в інтерв'ю зазначив, що не збирається залишати МЛС, де виступає за "Інтер Майамі", і шукає новий клуб у США, щоб залишатися ближче до сім'ї.

"Повернення в УПЛ? Думаю, ні. Єдина команда, в яку б я повернувся - це "Шахтар". Та й загалом я націлений залишитися в МЛС", - заявив Сергій.

Таким чином, фанатам "Динамо" і "Шахтаря" можна видихнути - ніякої сенсації не сталося. А кияни, за даними ЗМІ, продовжують активно шукати центрального захисника.