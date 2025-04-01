"Шахтеры" с "динамовскими сердцами". Как принципиальные "горняки" становились "бело-синими" и наоборот

Артур Рудько

Вратарь так и не мог закрепиться в составе "бело-синих" во время выступлений в 2009-2019 годах. Поэтому, значительную часть своей карьеры он ездил по арендам. В частности, Рудько играл за "Говерлу", "Пафос", "Металлист" и "Лех". В 2023 присоединился к "Шахтеру", где сыграл лишь один матч.

Фото: Артур Рудько (shakhtar.com)

Владимир Езерский

Этот игрок три сезона выступал в составе киевлян (1998-2000 годы), но так и не мог пробиться в основной состав. Далее у футболиста был период карьеры в "Днепре" и "Шахтере", где он играл с 2007 по 2010 год. Правда, играя за горняков он тоже не мог стать основным. Фото: Владимир Езерский (uaf.com)

Богдан Михайличенко

Он является воспитанником "Динамо". Тем не менее, за основную команду он сыграл лишь два поединка в период с 2013 по 2019 годы. Далее были аренды и трансферы в другие клубы, а в начале полномасштабного вторжения он присоединился к "Шахтеру", где круто провел сезон и даже вызывался в сборную. Сейчас он играет в составе "Полесья". Фото: Богдан Михайличенко (shakhtar.com)

Алексадр Гладкий

Гладкий - это футболист, который любил путешествовать по клубам, поэтому в его карьере немалый список команд. Среди них "Шахтер" и "Динамо". За дончан он сыграл 185 матчей, в которых забил 63 гола, это было в сезонах 2007-2010 и 2014-2016, а вот в составе "бело-синих" он играл в сезоне 2016-2017 и за 11 матчей он не сумел забить ни разу.

Фото: Александр Гладкий (fcdynamo.com)

Олег Матвеев

Он успел сыграть в составе "Динамо" 15 матчей в УПЛ в сезоне 1991-1992, а дальше перешел в "Шахтер", где сделал себе довольно хорошую карьеру. За 172 поединка он забил 77 голов в период с 1992 по 2000 год. После этого Матвеев еще играл в двух "Металлургах".

Фото: Олег Матвеев (fcmariupol.com)

Александр Пихаленок

В составе дончан сыграл лишь 7 матчей за несколько сезонов и оказался ненужным команде. Впоследствии, после удачного выступления за "Днепр-1" игроком заинтересовалось "Динамо", с которым он и подписал контракт в 2024 году.

Фото: Александр Пихаленок (fcdynamo.com)

Александр Рыбка

В киевском "Динамо" провел около 50 матчей в период с 2005 по 2010 год и с 2014 по 2016 год, однако стать железобетонным игроком основы так и не смог. Зато у него был хороший сезон в составе "Шахтера" в сезоне 2011-2012, но, к сожалению, его карьеру несколько подпортил допинговый скандал. Сейчас Рыбка доигрывает в составе киевской "Оболони".

Фото: Александр Рыбка (fcdynamo.com)

Жуниор Мораес

После перехода в киевлян он стал ключевым игроком основы. Жуниор стабильно забивал голы и показывал хорошую игру, а в одном из матчей против "Шахтера" даже участвовал в драке. Однако, уже в 2018 он стал игроком "горняков", а вся киевская публика начала его ненавидеть.

Фото: Жуниор Мораес (fcdynamo.com)

Сергей Ребров

Сейчас он занимает должность тренера национальной сборной Украины. Однако во время своей карьеры футболиста Ребров в 1992 году решил перейти из "Шахтера" в "Динамо", где стал настоящей легендой клуба и любимцем болельщиков. Сергей играл за киевлян до 2000 года, после чего перешел в "Тоттенхэм" и провел несколько сезонов в Европе. Уже в 2005 году он вернулся в "Динамо".

Фото: Сергей Ребров (fcdynamo.com)

А как же Сергей Кривцов?

1 апреля соцсети и СМИ заполонили сообщения о сенсационном возвращении экс-защитника "Шахтера" в Украину, да еще и в стан главного конкурента "горняков".

Трансфер Кривцова в ряды "бело-синих" мог бы стать настоящей сенсацией, если бы не одно "но" - это всего лишь первоапрельский розыгрыш.

Сам футболист недавно в интервью отметил, что не собирается покидать МЛС, где выступает за "Интер Майами", и ищет новый клуб в США, чтобы оставаться ближе к семье.

"Возвращение в УПЛ? Думаю, нет. Единственная команда, в которую бы я вернулся - это "Шахтер". Да и вообще я нацелен остаться в МЛС", - заявил Сергей.

Таким образом, фанатам "Динамо" и "Шахтера" можно выдохнуть - никакой сенсации не произошло. А киевляне, по данным СМИ, продолжают активно искать центрального защитника.