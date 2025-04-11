"Шахтар" розгромив черкаський ЛНЗ на виїзді (відео)
Донецький "Шахтар" без проблем здолав черкаський ЛНЗ у рамках 24 туру Української премʼєр-ліги. У складі гірників голами відзначилися Марлон Гомес, Траоре, а також допоміг автогол Дайко. За черкащан забив Саліху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
Як проходив поєдинок
Гірники зі старту почали активно тиснути свого суперника і вже на 7 хвилині матчу Марлон Гомес забив з передачі Артема Бондаренка. Вже через 4 хвилини "Шахтар" подвоїв перевагу завдяки автоголу Айді Дайко.
На 20 хвилині Марлон Гомес оформив дубль та довів рахунок до розгромного, а на 33 ЛНЗ відзначилося першим мʼячем, але його не було зараховано - офсайд.
У другому таймі активність команд дещо вщухла, оскільки рахунок дозволяв "Шахтарю" грати спокійніше, а черкащани не могли відігратися через велику різницю голів. Проте, на 86 хвилині косовар Хайдін Саліху, який вийшов на заміну у перерві відіграв один гол, а на 90+3 Лассіна Траоре з "Шахтаря" поставив крапку у матчі. У підсумку 1-4.
Інші матчі 24 туру УПЛ
Крім поєдинку "Шахтаря" в 24 турі відбудеться чимало інших поєдинків.
Субота, 12 квітня
- 13:00, "Кривбас" – "Динамо"
- 15:30, "Рух" – "Олександрія"
- 18:00, "Оболонь" – "Чорноморець"
Неділя, 13 квітня
- 13:00, "Ворскла" – "Полісся"
- 15:30, "Лівий Берег" – "Колос"
- 18:00, "Зоря" – "Верес"
Понеділок, 14 квітня
- 15:30, "Інгулець" – "Карпати"
Прямі трансляції матчів УПЛ доступні на UPL TV.
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