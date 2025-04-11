"Шахтер" разгромил черкасский ЛНЗ на выезде (видео)

Донецкий "Шахтер" без проблем одолел черкасский ЛНЗ в рамках 24 тура Украинской премьер-лиги. В составе горняков голами отметились Марлон Гомес, Траоре, а также помог автогол Дайко. За черкащан забил Салиху.

Как проходил поединок

Горняки со старта начали активно давить своего соперника и уже на 7 минуте матча Марлон Гомес забил с передачи Артема Бондаренко. Уже через 4 минуты "Шахтер" удвоил преимущество благодаря автоголу Айди Дайко.



На 20 минуте Марлон Гомес оформил дубль и довел счет до разгромного, а на 33 минуте ЛНЗ отличилось первым мячом, но он не был засчитан - офсайд.



Во втором тайме активность команд несколько утихла, поскольку счет позволял "Шахтеру" играть спокойнее, а черкащане не могли отыграться из-за большой разницы голов. Однако, на 86 минуте косовар Хайдин Салиху, который вышел на замену в перерыве отыграл один гол, а на 90+3 Лассина Траоре из "Шахтера" поставил точку в матче. В итоге 1-4.

Другие матчи 24 тура УПЛ

Кроме поединка "Шахтера" в 24 туре состоится немало других поединков.

Суббота, 12 апреля

13:00, "Кривбасс" - "Динамо"

15:30, "Рух" - "Александрия"

18:00, "Оболонь" - "Черноморец"

Воскресенье, 13 апреля

13:00, "Ворскла" - "Полесье"

15:30, "Левый Берег" - "Колос"

18:00, "Заря" - "Верес"

Понедельник, 14 апреля

15:30, "Ингулец" - "Карпаты"

Прямые трансляции матчей УПЛ доступны на UPL TV.