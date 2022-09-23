Шахраї замаскували фішинговий сайт під ПриватБанк і крадуть гроші з карт: яка схема

Так, інтернет-злочинці створили фішинговий сайт, що імітує "приватівський", де використано дизайн та логотипи банку.

Цей фейковий ресурс для виманювання в українців логіну та паролю входу в електронний банк "маскується" під програми виплат громадянам, а саме сайт благодійної програми банку та Приват24.

"ПриватБанк попереджає про велику небезпеку введення персональної інформації, даних карток та логінів для електронного банку на неперевірених, невідомих сайтах та ресурсах. Отримані шахраями дані використовуються для викрадення грошей з рахунків", - йдеться у заяві.

Шахраї створили фішинговий сайт, який "маскується" під ПриватБанк (фото: t.me/PrivatBank_insider)

Також у банку дали рекомендації, як не стати жертвою шахраїв та не втратити свої кошти: