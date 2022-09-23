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Мошенники замаскировали фишинговый сайт под ПриватБанк и воруют деньги с карт: какая схема

Коллаж РБК-Украина: ПриватБанк предупредил о новой схеме мошенников
Автор: Владимир Костырин

Мошенники, прикрываясь именем ПриватБанка и под видом благотворительной программы госбанка, выманивают данные доверчивых граждан, после чего воруют средства со счетов своих жертв.

Об очередной схеме злоумышленников 23 сентября предупредили специалисты ПриватБанка на Telegram-канале.

Так, интернет-преступнки создали фишинговый сайт, который имитирует "приватовский", где использованы дизайн и логотипы банка.

Этот фейковый ресурс для выманивания у украинцев логина и пароля входа в электронный банк "маскируется" под программы выплат гражданам, а именно сайт благотворительной программы банка и Приват24.

"ПриватБанк предупреждает о большой опасности ввода персональной информации, данных карт и логинов для электронного банка на непроверенных, неизвестных сайтах и ​​ресурсах. Полученные мошенниками данные используются для похищения денег со счетов", - говорится в заявлении.

Мошенники создали фишинговый сайт, который "маскируется" под ПриватБанк (фото: t.me/PrivatBank_insider)

Также в банке дали рекомендации, как не стать жертвой мошенников и не потерять свои средства:

  • информация о государственных выплатах и ​​порядке получения помощи размещена исключительно на официальных сайтах госслужб и банка, а подачу заявки на помощь можно произвести только через соответствующие админцентры и приложение "Дія"
  • не переходите по сомнительным ссылкам,
  • всегда проверяйте любую информацию на официальном сайте банка или по телефону клиентской поддержки 3700.

Напомним, ранее летом ПриватБанк предупредил о новой мошеннической схеме с помощью Telegram-каналов.

Также мы писали перед этим, что злоумышленники обворовывают украинцев под видом "єПідтримки", и рассказывали, как различить обман.

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ПриватБанкмошенническая схема