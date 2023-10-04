Шахраї виманюють гроші українців через фейкові послуги ПЦУ: що відомо

Що відомо про аферу

Шахраї пропонували вірянам замовити онлайн послуги церкви. Для того, щоб це зробити, користувачу потрібно було вводити свої дані. Проте ПЦУ спростувала цю інформацію.

"Інформаційно-просвітницький відділ Дніпропетровської єпархії ПЦУ офіційно повідомляє, що наша єпархія, зокрема жодна релігійна громада і жоден священнослужитель, немає ніякого відношення до порталу "Е-ЦЕРКВА", а також його розробки та наповнення", - йдеться в заяві.

Вони додають, що над сайтом працюють "світські люди без належної богословської освіти". Це видно з того, що самі публікації наповнені різними забобонами та народними віруваннями, які суперечать християнському віровченню.

"Загалом усі "послуги" та їх пояснення, що вказані на сайті, зосереджують увагу читача на "обряді", а не на Ісусі Христі, нашому Спасителю, і Церкві, як місці спасіння людських душ", - пояснюють священнослужителі.

У чому тут загроза

Фахівці зазначають, що це ще один вид фішингу, збору інформації та заволодіння грошима. Адже ті, хто хочуть зробити добровільну пожертву на церкву, можуть зробити це за реквізитами.

Як розпізнати шахраїв

запитайте у вашого настоятеля чи у когось, хто має таких людей в оточені, чи це правда

перевірте офіційну сторінку організації. Офіційна сторінка в соцмережах зазвичай має дуже багато підписників та верифікацію з відповідною позначкою.

порівняйте назви офіційного сайту та сайту, на який посилаються чи який вам пропонують як першоджерело

Запам'ятайте, що офіційний сайт ПЦУ за цим посиланням - https://www.pomisna.info/uk/