Мошенники выманивают деньги украинцев через фейковые услуги ПЦУ: что известно

Что известно об афере

Мошенники предлагали верующим заказать онлайн услуги церкви. Для того чтобы это сделать, пользователю нужно было вводить свои данные. Однако ПЦУ опровергла эту информацию.

"Информационно-просветительский отдел Днепропетровской епархии ПЦУ официально сообщает, что наша епархия, в том числе ни одна религиозная община и ни один священнослужитель, нет никакого отношения к порталу "Е-ЦЕРКОВЬ", а также его разработке и наполнению", - говорится в заявлении.

Они добавляют, что над сайтом работают "светские люди без должного богословского образования". Это видно из того, что сами публикации наполнены разными предрассудками и народными верованиями, противоречащими христианскому вероучению.

"В общем, все "услуги" и их объяснения, указанные на сайте, сосредотачивают внимание читателя на "обряде", а не на Иисусе Христе, нашем Спасителе, и Церкви, как месте спасения человеческих душ", - объясняют священнослужители.

В чем здесь угроза

Специалисты отмечают, что это еще один вид фишинга, сбор информации и завладение деньгами. Ведь те, кто хотят сделать добровольное пожертвование на церковь, могут сделать это по реквизитам.

Как распознать мошенников

спросите вашего настоятеля или у кого-то, у кого есть такие люди в окружении, правда ли это

проверьте официальную страницу организации. Официальная страница в соцсетях обычно имеет множество подписчиков и верификацию с соответствующей отметкой.

сравните названия официального сайта и сайта, на который ссылаются или который вам предлагают в качестве первоисточника

Запомните, что официальный сайт ВЦУ по этой ссылке - https://www.pomisna.info/ru/