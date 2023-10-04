Мошенники выманивают деньги украинцев через фейковые услуги ПЦУ: что известно

Недавно в сети появилась информация, что Православная Церковь Украины предоставляет электронные услуги. Среди них указывали помощь священника, поставить свечу или заказать молитву. Однако такие услуги оказались мошенническими.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler).
При создании материала использовались источники: Facebook-пост Днепровской епархии Православной Церкви Украины, Telegram-канал ДетектСвіт.
Мошенники предлагали верующим заказать онлайн услуги церкви. Для того чтобы это сделать, пользователю нужно было вводить свои данные. Однако ПЦУ опровергла эту информацию.
"Информационно-просветительский отдел Днепропетровской епархии ПЦУ официально сообщает, что наша епархия, в том числе ни одна религиозная община и ни один священнослужитель, нет никакого отношения к порталу "Е-ЦЕРКОВЬ", а также его разработке и наполнению", - говорится в заявлении.
Они добавляют, что над сайтом работают "светские люди без должного богословского образования". Это видно из того, что сами публикации наполнены разными предрассудками и народными верованиями, противоречащими христианскому вероучению.
"В общем, все "услуги" и их объяснения, указанные на сайте, сосредотачивают внимание читателя на "обряде", а не на Иисусе Христе, нашем Спасителе, и Церкви, как месте спасения человеческих душ", - объясняют священнослужители.
Специалисты отмечают, что это еще один вид фишинга, сбор информации и завладение деньгами. Ведь те, кто хотят сделать добровольное пожертвование на церковь, могут сделать это по реквизитам.
Как распознать мошенников
Запомните, что официальный сайт ВЦУ по этой ссылке - https://www.pomisna.info/ru/
Раньше мы рассказывали, что изменилось с переходом ПЦУ на новый календарь.
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