Мешканців Києва попереджають про небезпечних шахраїв, які ходять квартирами

У Києві попереджають про шахраїв, які видають себе за працівників "Київгазу". Щоб не стати жертвою зловмисника, варто знати деякі речі.

Про це повідомили на сторінці "Київгазу" у Facebook .

Що потрібно знати

У газовій службі зазначили, що жертвою шахраїв може стати кожен, тож, щоб не наражати себе на небезпеку, слід пам’ятати наступне:

"Київгаз" заздалегідь попереджає про всі ремонтні роботи мешканців та керуючі компанії, що обслуговують будинки

працівники компанії завжди одягнені у форму з логотипом та мають посвідчення з вказаними ПІБ, посадою, а також підписом голови правління

фахівці проводять ремонт обладнання споживача тільки за попереднім викликом

представники "Київгазу" не ходять по будинках із пропозиціями продажу чи встановлення обладнання - це один із найпоширеніших видів шахрайства

Важливо, що фахівець "Київгазу" може прийти без попередження лише для фіксації фактичних показань лічильника.

Якщо у вас виникли підозри щодо роботи спеціалістів, слід написати повідомлення у Facebook, Instagram, Telegram або Viber.

Або ж можна звернутися до контакт-центру за телефонами: (097) 495-11-04 та (044) 495-04-04.

Що робити у випадку шахрайства

Необхідно звернутись до найближчого відділу поліції або зателефонувати 102. Зберіть інформацію, що підтверджує факти вчинення щодо вас шахрайських дій.

Після притягнення винної особи до кримінальної відповідальності, ви можете звернутись до суду з вимогою відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

Згідно із частиною першою статті 1212 Цивільного кодексу України особа, яка, набула майно або зберегла його у себе за кошти іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов`язана повернути його.

Не бійтесь повідомляти про спроби шахрайства. Ваші дії можуть вберегти інших людей.