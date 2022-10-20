ua ru
Чт, 20 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мошенники от имени Укрпочты обещают украинцам 3 тысячи евро: как работает схема

Новина українською →
Украина, Четверг 20 октября 2022 18:30
Мошенники от имени Укрпочты обещают украинцам 3 тысячи евро: как работает схема Коллаж РБК-Украина: Укрпочта рассылает "выигрыши"
Автор: Светлана Мащенко

В мессенджеры украинцам стали приходить сообщения о сказочных розыгрышах от Укрпочты. Если вы получили нечто подобное, будьте осторожны и не "ведитесь" на обещания сказочно и быстро разбогатеть.

Как выглядит схема аферистов – читайте ниже в материале Styler.

"Финансовая помощь Укрпочты! С помощью анкеты у вас будет шанс получить 3000 euro", – заманчиво приглашают на первой странице.

Ниже – изображение Владимира Зеленского с марками о военном корабле, а также здания Укрпочты, где скопилось много людей.

Мошенники от имени Укрпочты обещают украинцам 3 тысячи евро: как работает схема

Если полистать ниже, вы видите комментарии, конечно от ботов, которые под именами типа Хуан Карлос или Мария Лопес уверяют, что они, мол, не верили, но "выиграть реально!"

Мошенники от имени Укрпочты обещают украинцам 3 тысячи евро: как работает схема

На этой же странице вам предложат пройти простой опрос по четырем вопросам: знаете ли вы Укрпочту, как к ней относитесь, сколько вам лет, какого вы пола.

Мошенники от имени Укрпочты обещают украинцам 3 тысячи евро: как работает схемаМошенники от имени Укрпочты обещают украинцам 3 тысячи евро: как работает схемаМошенники от имени Укрпочты обещают украинцам 3 тысячи евро: как работает схемаМошенники от имени Укрпочты обещают украинцам 3 тысячи евро: как работает схемаМошенники от имени Укрпочты обещают украинцам 3 тысячи евро: как работает схема

После завершения опроса вы можете попытаться выбрать приз. Конечно, вы "выиграете 3000" евро.

Мошенники от имени Укрпочты обещают украинцам 3 тысячи евро: как работает схемаМошенники от имени Укрпочты обещают украинцам 3 тысячи евро: как работает схема

Но вам нужно будет завершить регистрацию, заполнив свои контактные данные, а также разослать эту ссылку 20-ти друзьям.

Мошенники от имени Укрпочты обещают украинцам 3 тысячи евро: как работает схема

Такого мы не рекомендуем делать. Вы либо потеряете свои деньги, либо просто будете выглядеть смешно с этими ссылками.

Интересно, что аналогичные ссылки приходят не только от почтового сервиса, но от сети заправочных станций Shell.

Мошенники от имени Укрпочты обещают украинцам 3 тысячи евро: как работает схема

Помните: бесплатный сыр только в мышеловке!

Ранее мы писали, что мошенники "разводят" украинцев на десятки тысяч прямо у банкоматов.

Также читайте, что делать, если вы стали жертвой мошенников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрпошта укрпошта