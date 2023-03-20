Шахраї придумали нову схему для видурювання грошей в українців. Ось як вона діє

Що відомо про шахрайську схему

"Мережею поширюється неправдива інформація про нібито виплати платіжних доручень від Червоного Хреста України на банківські рахунки громадян після сплати юридичних послуг. Це шахраї, які з метою збору коштів від громадян та їх особистої інформації, створили фейковий сайт "Міжнародний фонд допомоги Червоного Хреста", - заявляють в організації.

Шахраї обіцяють виплатити фінансову допомогу у сумі 148 600 грн. При цьому громадянин має сплатити лише 237 грн за юридичні послуги.

Зловмисники заявляють, що у випадку незарахування коштів протягом доби, то вони повертають гроші за оплачені послуги. Насправді ні 148 600 грн, ні своїх 237 грн громадянин не отримує.

Червоний Хрест України наголошує, що не має жодного стосунку до цього сайту, не займається виплатами таких платіжних доручень і ніколи не бере плату за юридичні послуги.

"Про всі наявні програми й грошову підтримку ми інформуємо на офіційних джерелах, наприклад на сайті", - зазначили в організації.

Про усі програми можна дізнатись тут.

"Будьте уважними! Перевіряйте інформацію на офіційних джерелах, щоб не потрапити до шахраїв", - додають у Червоному Хресті.

Скриншоти шахрайського сайта (фото: Facebook/Червоний Хрест України)

Що робити, якщо ви стали жертвою шахраїв

Якщо ви таки стали жертвою шахраїв за такою або ж подібною схемою, то потрібно звернутися до кіберполіції. Щоб залишити інформацію працівникам Департаменту кіберполіції, необхідно надіслати заяву на електронну адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua.

Або за телефоном - 0 (800) 50 51 70 (понеділок - п’ятниця з 09:00 до 18:00).

Також повідомити про правопорушення можна на сайті. Для цього слід заповнити електронну форму.

Експерти радять звертатись із такими заявами якомога швидше, оскільки це збільшить ймовірність, щоб злочинців знайдуть, а постраждалим повернуть втрачені кошти.