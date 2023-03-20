Мошенники придумали новую схему для выманивания денег у украинцев. Вот как она действует

Что известно о мошеннической схеме

"Сетью распространяется ложная информация о якобы выплатах платежных поручений от Красного Креста Украины на банковские счета граждан после оплаты юридических услуг. Это мошенники, которые с целью сбора средств от граждан и их личной информации, создали фейковый сайт "Международный фонд помощи Красного Креста", - заявляют в организации.

Мошенники обещают выплатить финансовую помощь на сумму 148 600 грн. При этом гражданин должен оплатить только 237 грн за юридические услуги.

Злоумышленники заявляют, что в случае незачисления средств в течение суток они возвращают деньги за оплаченные услуги. На самом деле ни 148 600 грн, ни своих 237 грн гражданин не получает.

Красный Крест Украины отмечает, что не имеет никакого отношения к этому сайту, не занимается выплатами таких платежных поручений и никогда не взимает плату за юридические услуги.

"Обо всех имеющихся программах и денежной поддержке мы информируем на официальных источниках, например на сайте", - отметили в организации.

Обо всех программах можно узнать здесь.

"Будьте внимательны! Проверяйте информацию на официальных источниках, чтобы не попасть на мошенников", - добавляют в Красном Кресте.

Скриншоты мошеннического сайта (фото: Facebook/Красный Крест Украины)

Что делать, если вы стали жертвой мошенников

Если вы стали жертвой мошенников по такой или же подобной схеме, то нужно обратиться в киберполицию. Чтобы оставить информацию правоохранителям, необходимо отправить заявление по электронному адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua.

Или по телефону - 0 (800) 50 51 70 (понедельник - пятница с 09:00 до 18:00).

Также сообщить о правонарушениях можно на сайте. Для этого следует заполнить электронную форму.

Эксперты советуют обращаться с такими заявлениями как можно скорее после инцидента, поскольку это увеличит вероятность того, что преступников найдут, а пострадавшим вернут утраченные средства.