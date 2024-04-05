Шахраї придумали нову схему обману з соцвиплатами: як вона працює

Про який фейк ідеться

У Мінреінтеграції розповіли, що інколи деякі Telegram-канали "свідомо або несвідомо публікують неправдиву інформацію".

"Особливо це стосується соціальних виплат", - уточнили у прес-службі відомства.

Як приклад наводять нещодавню фейкову інформацію, яку "подають" від імені віце-прем'єр-міністра Ірини Верещук.

"Начебто Ірина Верещук повідомила про одноразову допомогу у розмірі 5 тисяч гривень для всіх українців, які жодного разу від початку війни не виїжджали за кордон", - уточнили у міністерстві.

Як створили цей фейк

Пояснюється також і "схема" створення цього фейку - до частини старого ефіру додали допис, який змінює суть.

Тобто була використана фраза посадовиці, яку вона насправді казала - але в іншому контексті.

"Цитата "Щойно завершилося засідання Кабінету міністрів, де ми прийняли постанову щодо порядку таких виплат. Отже, одноразова допомога у розмірі 5 тисяч гривень на кожного члена родини…" стосувалась одноразової грошової допомоги від держави, що виплачувалася мешканцям Миколаївської та Херсонської областей, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС минулого року", - наголосили у Мінреінтеграції.

Крім того, у відомстві нагадали: "щодо соціальних виплат просимо керуватися лише офіційною інформацією від державних органів".

"А також - не відкривати підозрілі посилання, не надавати свої персональні та банківські дані", - підсумували у прес-службі.