Шахраї під виглядом "волонтерів" відомого фонду кидають воїнів ЗСУ на гроші: що відомо

В Україні активізувалися шахраї, які представляються волонтерами відомих благодійних фондів і крадуть гроші військових ЗСУ. Зокрема, аферисти зв’язуються з воїнами, які потребують авто чи іншої техніки, обіцяють привезти їх, але лише після того, як бійці докладуть власні кошти.

Про це повідомляють волонтери фонду "ТИХО", який з початку повномасштабного вторгнення допомагає військовим.

За словами представників фонду, нещодавно якийсь чоловік втерся в довіру до військових, представившись волонтером БФ, хоча не має жодного відношення до нього.

"За повідомленням Служби Безпеки України, якийсь невідомий тип представився як Андрій з фонду "ТИХО", взяв кошти у воїнів 54-ї окремої механізованої бригади й поїхав на три місяці в невідомому напрямку. Остання активність акаунтів - у Яворові Львівської області. Ні я, ні жоден з моїх волонтерів з воїнами 54 ОМБр не знайомі. У СБУ нам повідомили, що обличчя того шахрая не співпадає з жодним з наших волонтерів", - розповідає засновник "ТИХО" Андрій Лиман.

Наразі усі волонтерські посвідчення будуть замінені. Вже триває процес анулювання старих та оновлення дійсних.

"Усі волонтерські посвідчення, які видані до сьогодні, що не були продовжені додатковою угодою між фондом та волонтером, вважаються недійсними. Усі посвідчення волонтерів нашого фонду передбачають наявність NFC-чипа, через який можна побачити вичерпну інформацію про діяльність волонтера. Посвідчення старого зразка без особливих обставин - не діючі", - наголошує Лиман.

Волонтери повідомляють про шахраїв (фото: БФ "ТИХО")

Додамо, що з початку повномасштабного вторгнення фонд "ТИХО" відправив на фронт майже сотню авто й відремонтував ще 300. Також волонтери відвезли на передову 200 тонн їжі та близько 20 тонн води, десятки тонн ліків та медичного обладнання військовим шпиталям.

Зараз волонтери збирають кошти на тепловізійний приціл бійцям 4 батальйону 5-тої окремої Слобожанської бригади Національної Гвардії України. Воїни стоять в районі Кремінної недалеко від позицій росіян і потребують допомоги волонтерів.

Завдяки небайдужим українцям, блогерам і зіркам вдалося зібрати частину необхідної суми.

Однак волонтери просять долучитися небайдужих українців, аби вберегти хлопців і позиції України на тій ділянці фронту.

Реквізити для допомоги

Монобанка: за цим посиланням

PayPal: stoik.project@gmail.com

IBAN: UA643220010000026003390000433

Волонтери збирають гроші на тепловізійний приціл (фото: БФ "ТИХО")